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Haber Giriş: 17 Eylül 2020 - 09:16 | 

Selin Ciğerci kimdir, eşi kim? İşte Selin Ciğerci'nin bilinmeyenleri

Selin Ciğerci sosyal medyadan yaptığı paylaşımların yanı sıra katıldığı programlardaki sözleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. İlk olarak katıldığı bir programla tanınan Selin Ciğerci daha sonra paylaşımları ve çıkardığı albümle adından söz ettirmişti. Peki, Selin Ciğerci kimdir, eşi kim? İşte Selin Ciğerci'nin bilinmeyenleri.

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İki çocuklu bir ailenin ilk çocuğu olan Selin Ciğerci, 1984 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Kendisinden 5 yaş küçük bir erkek kardeşi var. Baba tarafı Konyalı, anne tarafı ise Kastamonulu. Gerçek adı Hasan olan Selin Ciğerci “Bebek Okan” olarak tanındı. Asuman Krause’nin sunduğu yarışmaya katıldıktan sonra Türkiye’nin ilk sosyal medya fenomenlerinden biri haline geldi.

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Demet Akalın, Fatih Ürek ve Kerimcan Durmaz gibi birçok isimle yakın arkadaş olan Selin Ciğerci, uzun bir süredir birlikte olduğu Gökhan Çıra ile 2018 haziran ayında İstanbul'da nikah masasına oturdu.

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2018 haziran ayında 'Beş Karat' isimli bir şarkı çıkaran Selin Ciğerci, 2019 yaz aylarında Hikaye isimli şarkısına klip çekmişti.

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