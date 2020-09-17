Selin Ciğerci kimdir, eşi kim? İşte Selin Ciğerci'nin bilinmeyenleri

İki çocuklu bir ailenin ilk çocuğu olan Selin Ciğerci, 1984 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Kendisinden 5 yaş küçük bir erkek kardeşi var. Baba tarafı Konyalı, anne tarafı ise Kastamonulu. Gerçek adı Hasan olan Selin Ciğerci “Bebek Okan” olarak tanındı. Asuman Krause’nin sunduğu yarışmaya katıldıktan sonra Türkiye’nin ilk sosyal medya fenomenlerinden biri haline geldi.