Selin Ciğerci helikopter kiraladı...

LÜKS YAŞANTISIYLA DİKKAT ÇEKİYOR Lüks yaşam tarzıyla dikkat çeken Selin Ciğerci, bu kez Marmaris tatiline giderken özel bir helikopter kiraladı. Kiralama fiyatı 27 bin TL olan helikopterde çekilen bir karesini Instagram hesabına da yükleyen Ciğerci, takipçilerinden binlerce yorum aldı.