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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 02 Ekim 2020 - 10:51 | 

Selin Ciğerci helikopter kiraladı...

Ünlüler dünyasında kısa bir magazin turu...

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1LÜKS YAŞANTISIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
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LÜKS YAŞANTISIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Lüks yaşam tarzıyla dikkat çeken Selin Ciğerci, bu kez Marmaris tatiline giderken özel bir helikopter kiraladı. Kiralama fiyatı 27 bin TL olan helikopterde çekilen bir karesini Instagram hesabına da yükleyen Ciğerci, takipçilerinden binlerce yorum aldı.

2LEYLA ALIŞVERİŞTE
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LEYLA ALIŞVERİŞTE

Seda Bakan önceki gün kızı Leyla ile İstinye Park’ta objektife takıldı. Açık havada mağazaları dolaşan ünlü oyuncu, muhabirlerin fotoğraf çekme isteğini de geri çevirmedi.

3Arkadaşının objektifinden
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Arkadaşının objektifinden

Dilara Öztunç, eşi Umut Kızıltan ve oyuncu arkadaşı Dilşad Şimşek’le çıktığı tatile devam ediyor. Ünlü oyuncu ve model önceki gün Şimşek’in objektifine poz verdi. Öztunç puantiyeli mayosuyla çekilen karelerini Instagram hesabına da yükledi.

4Dalış yaptı
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Dalış yaptı

Ayvalık’ta tatil yapan Öykü Çelik, önceki gün tekneyle denize açıldı. Dalış yapan ünlü oyuncu çekilen karelerini sosyal medya hesabında da paylaştı.

5Mikonos tatili
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Mikonos tatili

Ayşe Akın, tatil için Yunanistan’ın Mikonos adasını tercih etti. Ünlü oyuncu ve şarkıcı, tatilde çekilen karelerini Instagram hesabında takipçileriyle de paylaştı.

6Yeşil sahalara döneceğim
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Yeşil sahalara döneceğim

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu, kızı Sare ile önceki gün Aqua Florya AVM’de görüntülendi. Çocuk mağazalarını dolaşıp birlikte alışveriş yapan baba-kız ardından öğle yemeği yedi. Yemek sonrası soruları yanıtlayan Sarıoğlu yeşil sahalara döneceğini söyledi: “Teknik direktörlük eğitimlerim devam ediyor. İleri de nasip olursa yeşil sahalara döneceğim.”

7İzin günü
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İzin günü

Fenerbahçeli futbolcular Caner Erkin ve Mert Hakan Yandaş önceki gün İstinye Park’taydı. İzin gününde birlikte alışveriş merkezine gelen ikili, Markalar Sokağı’nda Beymen mağazasından çıkarken görüntülendi. Futbolcular vale noktasında araçlarını beklerken yanlarına gelen Fenerbahçeli taraftarların fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.

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