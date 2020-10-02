Selin Ciğerci helikopter kiraladı...

Lüks yaşam tarzıyla dikkat çeken Selin Ciğerci, bu kez Marmaris tatiline giderken özel bir helikopter kiraladı. Kiralama fiyatı 27 bin TL olan helikopterde çekilen bir karesini Instagram hesabına da yükleyen Ciğerci, takipçilerinden binlerce yorum aldı.
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LEYLA ALIŞVERİŞTE
Seda Bakan önceki gün kızı Leyla ile İstinye Park’ta objektife takıldı. Açık havada mağazaları dolaşan ünlü oyuncu, muhabirlerin fotoğraf çekme isteğini de geri çevirmedi.
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Arkadaşının objektifinden
Dilara Öztunç, eşi Umut Kızıltan ve oyuncu arkadaşı Dilşad Şimşek’le çıktığı tatile devam ediyor. Ünlü oyuncu ve model önceki gün Şimşek’in objektifine poz verdi. Öztunç puantiyeli mayosuyla çekilen karelerini Instagram hesabına da yükledi.
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Dalış yaptı
Ayvalık’ta tatil yapan Öykü Çelik, önceki gün tekneyle denize açıldı. Dalış yapan ünlü oyuncu çekilen karelerini sosyal medya hesabında da paylaştı.
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Mikonos tatili
Ayşe Akın, tatil için Yunanistan’ın Mikonos adasını tercih etti. Ünlü oyuncu ve şarkıcı, tatilde çekilen karelerini Instagram hesabında takipçileriyle de paylaştı.
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Yeşil sahalara döneceğim
Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu, kızı Sare ile önceki gün Aqua Florya AVM’de görüntülendi. Çocuk mağazalarını dolaşıp birlikte alışveriş yapan baba-kız ardından öğle yemeği yedi. Yemek sonrası soruları yanıtlayan Sarıoğlu yeşil sahalara döneceğini söyledi: “Teknik direktörlük eğitimlerim devam ediyor. İleri de nasip olursa yeşil sahalara döneceğim.”
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İzin günü
Fenerbahçeli futbolcular Caner Erkin ve Mert Hakan Yandaş önceki gün İstinye Park’taydı. İzin gününde birlikte alışveriş merkezine gelen ikili, Markalar Sokağı’nda Beymen mağazasından çıkarken görüntülendi. Futbolcular vale noktasında araçlarını beklerken yanlarına gelen Fenerbahçeli taraftarların fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.