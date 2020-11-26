Selin Ciğerci eşi Gökhan Çıra'yı aldattı mı?

GÖKHAN ÇIRA'NIN DA EŞİNİ ALDATTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİSosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra ile ilgili şok bir iddia ortaya atılmıştı. Söylentilere göre; Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'yi sunucu Melisa Emirbayer ile aldattı. Bunu öğrenen Selin Ciğerci ise Emirbayer'i bulup boğazına bıçak dayadı. İddiaların gerçek dışı olduğunu öne süren Ciğerci, 'Şoktayım, psikolojim bozuldu" diyerek Emirbayer ile birlikte video çekti. Melisa Emirbayer, videoda kandırıldığını ifade etmişti.