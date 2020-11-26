Selin Ciğerci eşi Gökhan Çıra'yı aldattı mı?

Selin Ciğerci- Gökhan Çıra ilişkisinden peş peşe aldatma haberleri gelmeye devam ediyor. Daha önce Gökhan Çıra'nın Selin Ciğerci'yi Melisa Emirbayer ile aldatma iddiası ortalığı karıştırmıştı. Şimdi de Selin Ciğerci'nin Gökhan Çıra'yı, Tolga Polat ile aldattığı iddia edildi.
Selin Ciğerci'nin Gökhan Çıra'yı aldattığı iddia edilen Tolga Polat, Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programında canlı yayında bağlandı ve açıklamalarda bulundu. Selin Ciğerci ile olan ilişkisini ve yaşadığı süreci anlatan Polat, birlikte çekilen fotoğraflarını da canlı yayında gösterdi.
"Tolga Polat açıklamaları şu şekilde; "Selin'le bir süre ilişkimiz oldu. Hatta Gökhan, Selin ile konuştuğumuzu öğrenmiş geldi mekan bastı, tehdit etti." dedi.
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"KERİMCAN'IN EVİNDE BULUŞTUK"
Tolga Polat, "Gökhan, yanında olmadığı zamanlarda görüntülü konuşuyorduk. Bir kaç kere görüştük. Kerimcan'ın evinde de buluştuk, dışarı da da görüştük" diye konuştu.
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GÖKHAN ÇIRA'NIN DA EŞİNİ ALDATTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİSosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra ile ilgili şok bir iddia ortaya atılmıştı. Söylentilere göre; Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'yi sunucu Melisa Emirbayer ile aldattı. Bunu öğrenen Selin Ciğerci ise Emirbayer'i bulup boğazına bıçak dayadı. İddiaların gerçek dışı olduğunu öne süren Ciğerci, 'Şoktayım, psikolojim bozuldu" diyerek Emirbayer ile birlikte video çekti. Melisa Emirbayer, videoda kandırıldığını ifade etmişti.