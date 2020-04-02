Selena'nın yıldızından inanılmaz itiraf! 'Ölüm tehlikesi atlattım'

Gizem Güven-Çok kötü anlamda yorum veya eleştiri almıyorum. Sadece İnstagram’da bir şeyleri influence ettiğimiz için o nokta da bazen herkesin bir ricası oluyor. Ama bir duruşun da olması gerekiyor. İnandığın markalarla çalışmak çok güzel bir şey ama arkadaşını veya başkasını ricasından dolayı kırmak da istemiyorsun. Genelde biz kıramıyoruz ve destek olmaya çalışıyoruz.