Selena'nın yıldızından inanılmaz itiraf! 'Ölüm tehlikesi atlattım'

Bir dönemin fenomenlerinden Sihirli Annem ve Selena dizilerinin unutulmayan karakterleri Gizem Güven, Dilara Kurtulmuş, Zeynep Özkaya ve Jennifer Boyner hurriyet.com.tr' den Ferit Ömeroğlu'nun konuğu oldu. Şimdilerde sosyal medyanın sıkça konuştuğu isimler olarak görülen genç oyuncular o yıllara ve hayata dair çok konuşulacak itiraflarda bulundu.
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Her iki dizide de rol alan Gizem Güven, aşırıya kaçılmadığında estetiğe karşı olmadığını söylerken, “Mesela Meryem Üzerli bir dönem çok fazla botoks yaptırdı. Çok güzel bir kadındı, önüne geçti.” dedi.
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Sihirli Annem’de Çilek karakterini oynayan Zeynep Özkaya ise, “Son zamanlarda gördüğün en rüküş ünlü kimdi?” sorusuna, “ Oyuncu Ebru Şahin’in en son gördüğüm kıyafeti çok rüküş geldi. Tabi markanın yönlendirmesi de olabilir.” dedi. Selena dizisinin Nazlı karakteri Dilara Kurtulmuş ise Selena’nın çok iyi olduğunu düşünmediğini söyledi.
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Jennifer Boyner-Evet, dansa başladım. Ben dans etmeyi her zaman çok seviyordum. Aslında biraz da Gizem vesile oldu.
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Zeynep Özkaya-Okul çok yoğunlaştı. Bir yerden Youtube var. Bunlara koşturuyorum. Her şeyi de unutmaya başladığım için alarm kuruyorum.
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Dilara Kurtulmuş-Youtube'da eğlenceli içerikler çekmemin yanı sıra oradaki kitlemi genişletip ileri ki zamanlarda daha kaliteli ve markalaşmaya yönelik içerikler sunmak istiyorum. Nereye kadar eğlenceli içerikler çekebilirsin ki, bir yerde tıkanırsın. O yüzden belli bir standarda oturtmaya oradan ilerleyip markalaşmayı düşünüyorum.
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Zeynep Özkaya-Youtube’a ‘ben bunu meslek haline getirebilir miyim?’ gözüyle bakıyorum. Aslında Dilara’yla bakış açımız aynı. İkimizde çok eğlenceli içerikler yapmaya çalışıyoruz. Kitlemizi oluşturmaya çalışıyoruz. Bu kitle oturduktan sonra artık insanlar içerikleri değil sizi izlemeye başlıyor. Aslında markalaşma bu.
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Jennifer Boyner-Henüz daha Youtube kanalı açmadım ama açmayı düşünüyorum. Meslek olarak değil de daha çok kendime yönelik istediğim videoları yükleyebildiğim bir kanalım olsun düşüncesindeyim. Eğlenceli bir platform istediğimiz içeriği üretebiliyoruz, güzel bence yapılabilir.
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Gizem Güven-Çok kötü anlamda yorum veya eleştiri almıyorum. Sadece İnstagram’da bir şeyleri influence ettiğimiz için o nokta da bazen herkesin bir ricası oluyor. Ama bir duruşun da olması gerekiyor. İnandığın markalarla çalışmak çok güzel bir şey ama arkadaşını veya başkasını ricasından dolayı kırmak da istemiyorsun. Genelde biz kıramıyoruz ve destek olmaya çalışıyoruz.
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Dilara KurtulmuşÇok fazla ‘influencer’ olması bir noktada insanların duygularını çok karıştırıyor.
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Zeynep Özkayaİnsanlar senin ona birebir hayatında göstererek anlatmanı istiyorlar. Mesela benim son zamanda en çok yaptığım şey, alışveriş yapıp kıyafeti birebir üzerimde göstermek. En çok insanlarla mesajda diyalog halinde olduğum konu bu.
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Dilara Kurtulmuş-Güzelliğe çok takılmamaya karar verdim. Çünkü bu beni çok demoralize etmeye başlamıştı. Ben de ‘ben olduğum gibi olacağım, kimsenin dediğine bakmayacağım’ dedim.
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Zeynep Özkaya-Yorum gibi şeylere çok takıldığımı bilmiyordum. Aslında öyle olayları çok takan biri de değilim ama Youtube kanalı açtıktan sonra aslında yorumları ne kadar önemsediğimi fark ettim. Bir kişinin bile yazdığı kötü yorumu oturup düşünüyorum. Ama dengeyi de kurmak lazım çok kafaya takmamak lazım.
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Jennifer Boyner-Defne ablayı benim gerçek annem zannedenler var ve yanıma gelip ‘ay senin annen de öldü di mi?’ diyorlar sürekli… Gerçek annem de olabilirdi ki çok seviyordum kendisini, ama insanların gelip gülerek bunu sorması yanlış. Çok kızdığım noktalardan biri bu. Ayrıca fiziksel özelliklerimize yapılan yorumlar çok incitiyor.
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Zeynep Özkaya-Gizemle hiç küsmedik. İnsan belli bir olgunluğa gelince zaten küsmeyi de anlayamıyor. Çok hoşlanmıyorsundur karşındaki insandan, çok fazla görüşmezsin. Küsmek bana çok çocukça geliyor.
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Dilara Kurtulmuş-Ben küserim. Kısa olur ama küserim.
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Dilara Kurtulmuş-İnsanlar Youtube videomdaki bazı yerleri samimiyetsiz bulabilirler ama ben orda neysem gerçekte de oyumdur. Çünkü insanlar bazen rol yaptığımı düşünebiliyorlar.
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Gizem Güven-Selena da bir sahne çekiyorduk dış çekimdi ve aşırı yağmur yağıyordu bizi set aracına alıp fön makinalarıyla kurutmuşlardı. O sahnede aşırı mutlu gözüküyoruz ama o gün demiştim ki ne kadar zor bir işmiş bu. Annemler falan ağlamaya başlamıştı. İnanılmaz ıslanmıştık ve tir tir titriyorduk. O günü hiç unutmuyorum. Ama tabi ekrana yansıyan çok çok farklıydı.
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Dilara Kurtulmuş-Selena’da bir yumurta akı sahnesi vardı ve ben yumurtadan nefret ederim o sahnede düşünmemeye çalıştım.
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Zeynep Özkaya-Sihirli Annem’de bir zaman küresi vardı ve sahnede orta çağa gidiyordum. O sahne çekilirken saat gece iki-üç civarıydı ve ben beş-altı yaşındaydım. Ağlamıştım annemin kucağında.
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Dilara Kurtulmuş-Selena’nın da öyle çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Şimdi şöyle; Aslı yenge Kıvılcım’a özel ders aldırıyor bale için ama Selena bana sihirle öğretiyordu. Ben sihirle kazanıyordum. İşte bu durumda ne kadar iyilik perisi? Bizi hiçbir zaman Kıvılcım’la iyi bir arkadaş yapmaya çalışmadı. Biz Kıvılcım’dan nefret ettiğimizde hemen Kıvılcım’a sihir falan yapıyordu başına bir şey gelsin diye. Bu açıdan düşününce anlıyor musunuz beni?
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Gizem Güven-Dudu kötülük yapmasına rağmen özünde çok iyi biriydi. Huysuz ve tatlı bir yönü vardı.
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Gizem Güven-Okula giderken sevdiğim bir ayakkabım vardı hep onu giyerdim. Bir kız takmış ’o kadar dizide oynuyor hep aynı ayakkabıyı giyiyor.’ diyordu. Tam bir Kıvılcım. Onu unutamıyorum.
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Zeynep Özkaya-İnsanlar dizide oynadığımız için çok lüks bir yaşam, ekstra bir yaşam bekliyorlar.
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Gizem Güven-Biz o dönem çok iyi kazanmadık. Şu anki çocuk oyuncular çok daha şanslıdır. Karavan var, pedagog var, bütçeyi söylemiyorum.
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Zeynep Özkaya-Biz bir odada on kişi durup yemek yiyor bekliyorduk. Kamyonda giyiniyorduk.
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Jennifer Boyner-Ben kardeşlerime şu an televizyonda izletecek bir şey bulamıyorum.
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Gizem Güven-Aile dizisi kavramı çok kalmadı. Hep bir entrika, bir silah…
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Dilara Kurtulmuş-Hayat standartlarımı tamamen oturttuğumda oyunculuğa girişebilirim. Şu an son senem ve çok yoğun bir hayatım var ve oyunculuğu da ekleyip o düzeni etkilemek istemiyorum. Yedi ay sonra falan düşünüyorum.
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Gizem Güven-Ben üniversitedeyken iki dizide rol aldım bunun için okulum uzadı şimdi de yüzdüm yüzdüm sonuna geldim ve son raddede bir şey olsun istemem ama içinde olmak istediğim bir iş olursa çok güzel olur. Özellikle bir sinema filmi... Ne yaptığından ziyade güzel bir rolü anlatabildiğim bir rol olsun isterim, bunca zaman ara vermişken…. Daha dram gibi rol yapacağım bir rol isterim. Kendimi gösterebilmek adına.
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İTİRAFLARDilara Kurtulmuş-Beni sette çok aralarına almıyorlardı. O zaman çok kıskanmış olabilirim.
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Zeynep Özkaya-Ölüm tehlikesi atlattım. Ben de yaramazdım ama Jennifer benim on katımdı.
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Gizem Güven-Dilara Youtube kanalı açtığında şaşırmıştım. Çok sevindim, beklemiyordum.
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Jennifer Boyner-Zeynep’le küçükken çok kavga ettik. Küçüklükten sonra hiç etmedik.
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Gizem Güven-Aşırıya kaçılmadığında estetiğe karşı değilim. Mesela Meryem Üzerli bir dönem çok fazla botoks yaptırdı. Çok güzel bir kadındı, önüne geçti. Ama mutlu olacaksam yaptırılabilir.
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Jennifer Boyner-Ben çok geç kalan bir insanım, Zeynep tam tersi olarak dakik bir insan olması beni geriyor.
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DÜRÜSTLÜK CHALLENGEZeynep Özkaya-Serenay Sarıkaya bir marka ile iş birliği yapmıştı. İnstagram keşfet bölümünde gördüm. Hemen profiline girip stalklamıştım.
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Zeynep Özkaya-Hayallerimden bir tanesi dönem dizilerinde oynamak.
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Dilara Kurtulmuş-Köpek sahiplenmek için ailemi ikna etmeye çalıştım ve başardım.
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Zeynep Özkaya-Hercai dizisinin oyuncusu Ebru Şahin’in en son gördüğüm kıyafeti çok rüküş geldi. Tabi markanın yönlendirmesi de olabilir. Elbisesini çok beğendim fakat ayakkabı ve aksesuarla ile birlikte abartı olduğunu düşündüm.
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Jennifer Boyner-Demet Akalın’ı rüküş bulmuştum. Yani giyim tarzı bana uygun değil.
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Zeynep Özkaya-Bütün işlerim üst üste geldiğinde ve plan programım bozulduğunda sinirlerim bozuluyor ve ağlıyorum. Her şey karıştı ne yapacağım ben diye.
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Dilara Kurtulmuş-Çok güzel olduğumu söyleyen iltifatlar alıyorum.