“Selena”nın küçük Nazlı’sı genç kız oldu! 'Beni hala 8 yaşında sanıyorlar'
“Selena” dizisi 2000’lerde fantastik çocuk dizileri arasında dikkat çekenlerdendi. Sinem Kobal’ın hayat verdiği Selena’nın ablalık yaptığı küçük kızlardan biri de Dilara Kurtulmuş’tu. 22 yaşındaki Kurtulmuş, şimdilerde sosyal medyada yaptığı içeriklerle tanınıyor. Genç oyuncu, “Dizi hayatımın dönüm noktası oldu. Beni hâlâ 8 yaşında sanıyorlar. ” dedi.
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2000’li yılların ortalarında ekranda fantastik çocuk dizilerinin hakimiyeti hissediliyordu. Bunlardan biri de “Selena”ydı. 2006 yılında yayınlanan dizinin başrollerinde Sinem Kobal, Sinan Çalışkanoğlu, Zuhal Topal, Cansu Demirci, Gizem Güven, Dilara Kurtulmuş, Hazal Şenel, Gökhan Keser, Ümit Erdim gibi isimler yer alıyordu.
2009 yılının ortalarında son bulan dizide Dilara Kurtulmuş, evin en küçük kızı Nazlı olarak seyircinin karşısına çıkıyordu. Kurtulmuş, oyunculuğa nasıl başladığını şöyle anlatıyor:
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“Avusturya’da doğdum ve iki yaşındayken Türkiye’ye temelli dönüş yaptık. Mavi gözlü ve kıvırcık sarı saçlı bir bebektim. Çok tatlı da bir bebekmişim ve insanlar sokakta dönüp bir daha bakarmış. Bir gün ailem bir kafede otururken cast ajansı sahibi birileri reklamlarda oynamam gerektiğini söylemiş. Kısa bir araştırmadan sonra da beni bir cast ajansına yazdırmışlar.
Birçok reklam filminde oynadım. ‘Bir Dilim Aşk’, ‘Anne Babamla Evlensene’, ‘Kadının Sessizliği’, ‘Hayat Bilgisi’ gibi dizilerde rol aldım. Ailemin giyim mağazası vardı, orada çalışan birinin abisi de ‘Selena’nın setindeymiş.
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Çalışanımız, ‘Nazlı’ rolü için beni aradıklarını öğrendikten sonra bir araya gelmemizi sağladı. Ardından 8 yaşında ‘Selena’da oynamaya başladım. Dizi, hayatımın dönüm noktası oldu.” Genç oyuncu, o dönem setin de çok eğlenceli olduğunu söylüyor:
“Sette kimse kimseden nefret etmezdi. Herkes çok iyi anlaşırdı. Çok güzel bir dönemdi. Setin en sevileni bendim. Bana sürekli hediyeler alırlardı. Okulda çok fazla arkadaşım yoktu. Çünkü hafta sonları ve okul çıkışlarında sete giderdim. İnsanların beni ‘Selena’ yüzünden mi sevdiklerini tam anlayamıyordum. Birazcık da üzülüyordum, sokaktaki insanların bana sürekli ‘Selena’ demesinden. Ama sonrasında da alıştım.”
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Hâlâ çocuk olduğumu sanıyorlar
Dilara Kurtulmuş, 2009 yılında dizi bittikten sonra birkaç yapımda yer aldıktan sonra setlere ara veriyor: “Liseye başladıktan sonra dizide oynamadım. Kendimi mi beğenmedim bilmiyorum ama bir iki oyuncu seçmesine gittim. Okulumu aksatacağımı fark ettim. Derslerime odaklanmak istedim. Üniversitede ‘Moda Tasarımı’ bölümüne girdim ve o mesleğe odaklandım.”
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Kurtulmuş, “O dönem hiç rol gelmeyince bir kırgınlık oldu mu?” sorusuna şu yanıtı veriyor:
“Bir noktada evet, oldu. Üniversitede çok fazla okulla haşır neşirken ‘Ben galiba artık oyuncu değilim’ dediğim anlar yaşadım. Çünkü tamamen hayatıma odaklanmıştım. Bana gelen projelerin hepsi de çocuk dizileriydi. Herkes beni hâlâ çocuk sanıyordu. Ben de böyle düşünülmesini istemediğim için oyunculuk geri planda kaldı.
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20 yaşındaydım ve hâlâ 12 yaşındaki kızın rolü geliyordu. Üniversitenin sonlarına doğru herkes hayatının adımlarını atmaya başlamışken, ‘Ben şimdi ne yapacağım’ diye düşündüm. ‘Neden oyunculuğu bırakıyorum ki? Neden insanlar unutmuyor, sokağa çıktığımda hâlâ ‘Selena’ diyorken... Neden, bu tanınmışlığı kaybediyorum’ gibi soruların cevabını aradım.”
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Bir dram dizisinde oynamak istiyorum
Genç oyuncu, “Selena” dizisi tekrar çekilse ve aynı kadro olursa oynamak istediğini dile getiriyor: “Tabii büyümüş hallerimizle. Üniversiteden mezun bir Nazlı’yı oynamak isterdim.” Kurtulmuş, hayal rolünü ise şöyle anlatıyor: “Bir oyuncunun kendini dram dizilerinde gösterdiğini düşünüyorum. Kendimi ve oyunculuğumu gösterebileceğim bir dram dizisinde oynamak isterdim. Bir genç kızın üzüntülü bir hikayesini mesela... Kendimi oyunculuk açısından da geliştirdiğimi düşünüyorum.”
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Benimle büyüyen bir nesil var
Dilara Kurtulmuş, “Selena”dan bugüne 12 yıl geçtiğini ama hâlâ kimsenin kendisinin büyüdüğüne inanmadığını belirtiyor ve ekliyor:
“Çocuklar beni hâlâ 8 yaşında sanıyor. Ufak çocukların beni tanımasına çok şaşırıyorum. Ben değişmişim gibi geliyor ama ‘değişmemişsin’ diyorlar. Çocuklar bazen beni görünce şaşırıyor ve ‘Selena gerçek mi’ diye soruyor. Yeğenlerim bile diziyi yeni izliyor. Küçükler bacaklarıma sarılıp ‘abla’ diye mesaj atıyor. Bu güzel bir şey, ‘benimle büyüyorlar’ diye düşünüyorum. Hoşuma da gidiyor.”
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Sosyal medya Influencer’ı oldu
22 yaşındaki Dilara Kurtulmuş, şu anda sosyal medyada tanınan bir influencer. Her ne kadar o bu kelimeyi çok sevmese de... Genç oyuncu, “YouTube mu oyunculuk mu?” sorusuna ise şu yanıtı veriyor:
“Bilemiyorum. Ama oyunculuk... Oyunculuk çok farklı ve güzel bir dünya. Şu an oyunculuk yapmamın tam zamanı. Bekleyerek doğru bir karar verdim ama şu an gelecek rollere açığım. YouTube’da da ciddi bir kitleye sahibim. Kendime hiçbir zaman ‘influencer’ demedim. Kendime ‘oyuncu’ demek istiyorum.”
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YouTube için özel bir video çekerken her şeyinin kendisine ait olduğunu belirten Kurtulmuş, “O videodaki her şey bana ait. Montajı, yayın tarihi, içeriği, kıyafetini her şeyiyle uğraşıyorum” diyor. Genç oyuncu ilk YouTube çekiminde de çok heyecanlandığını dile getiriyor: “Ben aslında YouTube kanalı açmak istemedim.
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Menajerim ‘bence açmalısın, insanlara kendini anlatmalısın ve ben buradayım demelisin’ dedi. Gerçekten de doğru bir karardı ama çok korktum. Çünkü insanlara hiç, bu kadar birebir temas etmemiştim. Bazen kötü yorumlar yazıyorlar ve onları yatağında okurken gerçek gibi hissedebiliyorsun. Bu psikolojik olarak zor ama kaldırılabilir de bir şey.
Dizide dışardaki insanların yorumlarını birebir temas olarak almıyorsun fakat YouTube kanalında hemen yorum yazıyorlar.”
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Cansu Demirci’nin ne yaptığını biz de bilmiyoruz
Dilara Kurtulmuş’a sosyal medyada en çok merak edilen, “Selin karakterini canlandıran Cansu Demirci’nin ne yaptığını kimse bilmiyor. Acaba siz görüşüyor musunuz?” sorusunu soruyorum. “Diziden bir tek Cansu ile görüşmüyoruz. Yurt dışında yaşıyor. Zaten diziden beri hayali Almanya’ya gitmekti. Fakat şu an hangi ülkede olduğunu bilmiyorum. Yurt dışında da okudu. Türkiye’ye gelmiyor diye biliyorum. Zaten kimseyle de görüşmüyor. Geçen bütün ekip buluştuğumuzda birbirimize sorduk ama görüşen de konuşan da yok. Sosyal medyası yok, sevmiyordu.
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Ama Gizem Güven, Hazal Şenel, Gökhan Keser ile görüşüyorum. Gizem’e hâlâ ‘abla’ diyorum. Sinem Kobal’la Instagram’dan takipleşiyoruz, arasam konuşuruz ama görüşmüyoruz. Acaba insan çekiniyor mu uzun zaman sonra aramaya, bilemiyorum. Bir kere Gizem, bize geldiğinde telefonla konuşmuştuk. Ama rahatsız etmek istemeyiz.”