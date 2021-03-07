“Selena”nın küçük Nazlı’sı genç kız oldu! 'Beni hala 8 yaşında sanıyorlar'

Cansu Demirci’nin ne yaptığını biz de bilmiyoruz Dilara Kurtulmuş’a sosyal medyada en çok merak edilen, “Selin karakterini canlandıran Cansu Demirci’nin ne yaptığını kimse bilmiyor. Acaba siz görüşüyor musunuz?” sorusunu soruyorum. “Diziden bir tek Cansu ile görüşmüyoruz. Yurt dışında yaşıyor. Zaten diziden beri hayali Almanya’ya gitmekti. Fakat şu an hangi ülkede olduğunu bilmiyorum. Yurt dışında da okudu. Türkiye’ye gelmiyor diye biliyorum. Zaten kimseyle de görüşmüyor. Geçen bütün ekip buluştuğumuzda birbirimize sorduk ama görüşen de konuşan da yok. Sosyal medyası yok, sevmiyordu.