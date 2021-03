“Selena”nın küçük Nazlı’sı genç kız oldu! 'Beni hala 8 yaşında sanıyorlar'

Sosyal medya Influencer’ı oldu 22 yaşındaki Dilara Kurtulmuş, şu anda sosyal medyada tanınan bir influencer. Her ne kadar o bu kelimeyi çok sevmese de... Genç oyuncu, “YouTube mu oyunculuk mu?” sorusuna ise şu yanıtı veriyor:



“Bilemiyorum. Ama oyunculuk... Oyunculuk çok farklı ve güzel bir dünya. Şu an oyunculuk yapmamın tam zamanı. Bekleyerek doğru bir karar verdim ama şu an gelecek rollere açığım. YouTube’da da ciddi bir kitleye sahibim. Kendime hiçbir zaman ‘influencer’ demedim. Kendime ‘oyuncu’ demek istiyorum.”