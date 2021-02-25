Hayranları tepki gösterdi: Böbrek nakli size komik mi geldi?
Selena Gomez'in hayranları, ünlü yıldızın 2017'de geçirdiği böbrek nakli operasyonunun TV'de espri malzemesi yapılmasına tepki gösterdi.
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INSTAGRAM PAYLAŞIMIYLA DUYURMUŞTU
Gomez ve yakın arkadaşı Francia Raisa, 2017 yılında bıçak altına yatmışlardı. Raisa, Gomez'e bir böbreğini bağışlamıştı. Ünlü yıldız, bütün bu olup bitenleri, öncesinde hayranlarından gizlese de sonra bir Instagram paylaşımıyla gözler önüne sermişti.
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ESPRİ KONUSU OLDU
Selena Gomez, Francia Raisa'nın kendisine böbreğini bağışladığını hastanede çekilen yan yana yataklarda yatıp el ele tutuştukları pozla duyurmuştu. İşte o anlar. Çin'de bir TV programında espri konusu oldu.
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GOMEZ'İN HAYRANLARI ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Ülkede ekrana gelen Katil Kim adlı eğlence programında Gomez ve Raisa'nın bu pozu espri malzemesi yapıldı. Bu durum da hem Selena Gomez'in hem de Francia Raisa'nın hayranlarını öfkelendirdi. Çok sayıda hayran, sosyal medya üzerinden bu espriye eleştiri yağdırdı. "Selena ve Francia'ya Saygı' etiketi de en çok konuşulan konular arasına girdi. Birçok kullanıcı böyle ciddi bir konunun böylesine espri malzemesi yapılmasını sert bir dille eleştirdi.
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AMELİYAT İZİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
2017 yılında böbrek nakli için bıçak altına yatan Selena Gomez, o operasyondan bacağında kalan izi gözler önüne seren pozunu 25 Eylül'de sosyal medya hesabından paylaştı ve çok konuşuldu. 28 yaşındaki Gomez, mavi bir mayo giydiği pozunu "Böbrek nakli olduğumda yara izini göstermenin çok zor olduğunu düşündüm önce. Bunun, fotoğraflarda görünmesini istemedim, bu yüzden de kapatacak bir şeyler giydim; Şimdi ise her zamankinden daha fazla kendime güvenliyim, olduğum kişi olmaktan gururluyum" mesajı eşliğinde paylaştı.
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BÖREK NAKLİYLE HAYATA DÖNDÜ
Selena Gomez, lupus hastalığı yüzünden böbrek sorunları yaşamış ve bir böbreği iflas etmişti. Güzel yıldız, 2017 yılında arkadaşı Francia Raisa'nın verdiği böbrek kendisine nakledilerek hayata dönmüştü. Operasyon geçireceğini hayranlarından gizleyen Gomez, her şey olup bittikten sonra hastane yatağında çekilen pozunu paylaşarak yaşadıklarını duyurmuştu. Gomez neden uzun süre gözlerden uzak dlduğunu da "Böbrek nakli oldum" diyerek anlatmıştı.
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BÖBREĞİ ÇALIŞMAZ HALE GELDİ
Genç kuşağın en gözde yıldızlarından Selena Gomez bugüne kadar gizli tuttuğu bir gerçeği Instagram sayfasında yaptığı bir paylaşımla gözler önüne serdi. 25 yaşındaki Gomez, uzun süredir tedavi gördüğü Lupus hastalığı nedeniyle böbreklerinin çalışmaz hale geldiğini ve böbrek nakline gereksinim duyduğunu açıkladı.
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HAYRANLARININ MERAKINI GİDERDİ
Genç yıldız Instagram sayfasında hastane yatağında çekilen bir fotoğrafını paylaşıp geçirdiği böbrek naklinin hikayesini anlattı. Bütün yaz neden kliplerinin tanıtımı için etkinliklere katılmadığını soran hayranları olduğunu belirten Selena Gomez, böylece hayranlarının merakını da giderdi.
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'GÜZEL ARKADAŞIM'
Selena Gomez, kendisine böbreğini veren kişinin de en yakın arkadaşı olduğunu açıkladı. Genç yıldız: "Güzel arkadaşım Francia Raisa, bana eşsiz benzersiz bir hediye verdi. Seni çok seviyorum kardeşim" diyerek kendisine böbrek donörü olan arkadaşına da teşekkür etti.
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LUPUS HASTALIĞI NEDİR?
Sistemik Lupus Eritematozus ya da daha yaygın kullanılan adıyla Lupus, sebebi bilinmeyen cilt, eklem, böbrek, kalp zarı, akciğer zarı gibi birçok doku ve organ iltihabına bağlı çok sayıda bulgularla giden, değişik seyir gösteren ve bağışıklık sisteminin bozuk çalışması sonucu ortaya çıkan bir hastalık.
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ONLAR DA HASTALIKLARLA BOĞUŞUYOR
Gösteri dünyasının diğer bazı ünlüleri de hayatlarını çeşitli hastalıklarla boğuşarak geçiriyor. İşte ünlüler ve onların hayatlarını etkileyen hastalıkları.
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O DA BÖBREK NAKLİ OLDU
Modern Family dizisiyle ünlenen genç oyuncu Sarah Hyland, çocukluğundan bu yana böbrek displazisi denilen bir sağlık sorunu vardı. Böbreklerin anormal gelişmesi olarak tanımlanan bu hastalık kişinin sağlığını da tehdit ediyor.
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BABASININ BÖBREĞİYLE HAYATA DÖNDÜ
Ancak onu bu sorundan babası kurtardı. 2012'de babasından kendisine nakledilen böbrek sayesinde hayata döndü Hyland. Bu durumu da "Hayatta ikinci şansım oldu. Bu birçok insana nasip olmayan bir şey" diye anlattı.
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HASTANEDE TEDAVİ GÖRDÜ
Catherine Zeta Jones , bipolar bozukluğu olduğunu ve bu yüzden rehabilitasyon merkezinde tedavi göreceğini açıkladığında hayranları çok şaşırmıştı. Ancak bur birçok oyuncu ya sanatçının mücadele ettiği sorunlardan biri. Bipolar bozukluk bir mani dönemi ve onu takip eden ağır depresyon dönemlerinden oluşuyor. Genellikle de kadınları tehdit ediyor.
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ÇOCUKLARI İÇİN DE ÖNLEM ALIYOR
Şeker hastası ünlülerden biri de Halle Berry. Kendi hayatına ve beslenmesine çok dikkat eden Berry'nin, hastalığın kalıtsal özelliğini de göz önüne alarak kızı Nahla'ya ve oğlu Maceo'ya küçük yaşta sıkı bir diyet uyguladığı konuşulmuştu.
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DİYABET HASTASI
Tom Hanks de kısa bir süre önce tip 2 diyabet hastası olduğunu açıklamıştı . Aktör, filmlerinde canlandırdığı karakterler için kilo alıp vermesinin bu hastalığa yol açtığını söylemişti. Her ne kadar Hanks, aşırı kilolu olmasa da bu hastalık genellikle obez insanları pençesine alıyor. Sigara içmek, hareketsiz bir yaşam sürmek de bu hastalığa yol açan nedenlerden.
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BİR DEĞİL İKİ HASTALIK
Dünyanın en çok kazanan futbolcularından biri olarak tarihe geçen David Beckham bir değil iki tuhaf hastalığa sahip. Bunlardan biri obsesif kompülsif bozukluk da denilen takınlı zorlantı bozukluğu. Beckham, nesneleri düz bir sıra halinde dizmek ya da çifter çifter birleştirmek gibi takıntıları olduğunu söylemişti. Beckham'ın diğer hastalığı ise biraz daha tuhaf. Beckham'ın bir başka sorunu ise Tourette sendromu... Tekrar tekrar meydana gelen istemsiz, hızlı, ani hareketler ya da sesler içeren tiklerle seyreden bir tür nörokimyasal bozukluk bu. Bir anlamda insanın içinden geleni istemsiz şekilde dışa vurması.
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KALBİ NORMALDEN HIZLI ATIYOR
Miley Cyrus sahne şovlarıyla birçok kişinin kalbini yerinden oynatıyor olabilir. Ama aslında onun da kalbiyle ilgili ciddi bir sorunu var. Cyrus, atrial fibrilasyon denilen bir tür kalp ritmi bozukluğundan musdarip. Yani kalbi normalden hızlı atıyor. Bu durum Cyrus'ın sağlığını tehdit etmese de rahatsız ediyor. Genç şarkıcı "Sahnedeyken kalbimi düşünmediğim bir an bile olmuyor" diye konuşuyor.
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HASTALIĞIN SİMGESİ OLDU
Geleceği Dönüş serisiyle tanınan Michael J Fox ise Parkinson hastalığına yakalandığında henüz 30 yaşındaydı. Önce hastalığını gizleyerek kariyerini sürdürdü Fox. Hatta kendisine Altın Küre ve Emmy kazandıran Spin City'de oynadı. Michael J Fox, 1991 yılında Parkinson'a yakalandığını açıkladı. 2000 yılında mesleğini tamamen bırakıp kendini bu hastalıkla mücadeleye adadı.
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ANNE- KIZ LYME HASTALIĞIYLA MÜCADELE EDİYOR
Bella Hadid, 2012 yılında eski bir model olan annesi Yolanda Hadid gibi lyme hastalığına yakalandı. Bağışıklık sistemini etkileyen bir hastalık olan Lyme sayesinde ise daha sağlıklı beslenmeye ve daha sağlıklı yaşamaya başladığını söyledi.
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ÜNLÜ MODEL DE AYNI HASTALIĞA YAKALANDI
Bella Hadid gibi annesi Yolanda Foster'ın dayıllardır mücadele ettiği, model Christy Turlington'a da zor bir dönem yaşatan lyme, kene ısırması sonucu insana geçen Borrelia burgdorferi adlı bakterinin yol açtığı bir hastalık. Hedef organlar deri, merkezi sinir sistemi, göz ve kalp gibi organlarda olabilir. Eklemlerde şişlik, sıvı birikimi, hareket etmede zorluk görülür. Bir kısım hastalarda hastalığın belirtileri tedaviden aylar ya da yıllar sonra da devam edebilir. Bu belirtiler kas ağrıları, kireçlenme, boyun tutulması, zihinsel arazlar, sinirsel şikayetler ve aşırı yorgunluğu içerebilir. Ayrıca bakterinin kansere neden olduğu şeklinde bulgulara da rastlanmıştır.