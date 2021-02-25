Hayranları tepki gösterdi: Böbrek nakli size komik mi geldi?

BİR DEĞİL İKİ HASTALIK Dünyanın en çok kazanan futbolcularından biri olarak tarihe geçen David Beckham bir değil iki tuhaf hastalığa sahip. Bunlardan biri obsesif kompülsif bozukluk da denilen takınlı zorlantı bozukluğu. Beckham, nesneleri düz bir sıra halinde dizmek ya da çifter çifter birleştirmek gibi takıntıları olduğunu söylemişti. Beckham'ın diğer hastalığı ise biraz daha tuhaf. Beckham'ın bir başka sorunu ise Tourette sendromu... Tekrar tekrar meydana gelen istemsiz, hızlı, ani hareketler ya da sesler içeren tiklerle seyreden bir tür nörokimyasal bozukluk bu. Bir anlamda insanın içinden geleni istemsiz şekilde dışa vurması.