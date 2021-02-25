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Haber Giriş: 25 Şubat 2021 - 14:18 | 

Hayranları tepki gösterdi: Böbrek nakli size komik mi geldi?

Selena Gomez'in hayranları, ünlü yıldızın 2017'de geçirdiği böbrek nakli operasyonunun TV'de espri malzemesi yapılmasına tepki gösterdi.

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1INSTAGRAM PAYLAŞIMIYLA DUYURMUŞTU
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INSTAGRAM PAYLAŞIMIYLA DUYURMUŞTU

Gomez ve yakın arkadaşı Francia Raisa, 2017 yılında bıçak altına yatmışlardı. Raisa, Gomez'e bir böbreğini bağışlamıştı. Ünlü yıldız, bütün bu olup bitenleri, öncesinde hayranlarından gizlese de sonra bir Instagram paylaşımıyla gözler önüne sermişti.

2ESPRİ KONUSU OLDU
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ESPRİ KONUSU OLDU

Selena Gomez, Francia Raisa'nın kendisine böbreğini bağışladığını hastanede çekilen yan yana yataklarda yatıp el ele tutuştukları pozla duyurmuştu. İşte o anlar. Çin'de bir TV programında espri konusu oldu.

3GOMEZİN HAYRANLARI ATEŞ PÜSKÜRDÜ
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GOMEZ'İN HAYRANLARI ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Ülkede ekrana gelen Katil Kim adlı eğlence programında Gomez ve Raisa'nın bu pozu espri malzemesi yapıldı. Bu durum da hem Selena Gomez'in hem de Francia Raisa'nın hayranlarını öfkelendirdi. Çok sayıda hayran, sosyal medya üzerinden bu espriye eleştiri yağdırdı. "Selena ve Francia'ya Saygı' etiketi de en çok konuşulan konular arasına girdi. Birçok kullanıcı böyle ciddi bir konunun böylesine espri malzemesi yapılmasını sert bir dille eleştirdi. 

4AMELİYAT İZİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
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AMELİYAT İZİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

2017 yılında böbrek nakli için bıçak altına yatan Selena Gomez, o operasyondan bacağında kalan izi gözler önüne seren pozunu 25 Eylül'de sosyal medya hesabından paylaştı ve çok konuşuldu. 28 yaşındaki Gomez, mavi bir mayo giydiği pozunu "Böbrek nakli olduğumda yara izini göstermenin çok zor olduğunu düşündüm önce. Bunun, fotoğraflarda görünmesini istemedim, bu yüzden de kapatacak bir şeyler giydim; Şimdi ise her zamankinden daha fazla kendime güvenliyim, olduğum kişi olmaktan gururluyum" mesajı eşliğinde paylaştı.

5BÖREK NAKLİYLE HAYATA DÖNDÜ
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BÖREK NAKLİYLE HAYATA DÖNDÜ

Selena Gomez, lupus hastalığı yüzünden böbrek sorunları yaşamış ve bir böbreği iflas etmişti. Güzel yıldız, 2017 yılında arkadaşı Francia Raisa'nın verdiği böbrek kendisine nakledilerek hayata dönmüştü. Operasyon geçireceğini hayranlarından gizleyen Gomez, her şey olup bittikten sonra hastane yatağında çekilen pozunu paylaşarak yaşadıklarını duyurmuştu. Gomez neden uzun süre gözlerden uzak dlduğunu da "Böbrek nakli oldum" diyerek anlatmıştı.

6BÖBREĞİ ÇALIŞMAZ HALE GELDİ
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BÖBREĞİ ÇALIŞMAZ HALE GELDİ

Genç kuşağın en gözde yıldızlarından Selena Gomez bugüne kadar gizli tuttuğu bir gerçeği Instagram sayfasında yaptığı bir paylaşımla gözler önüne serdi. 25 yaşındaki Gomez, uzun süredir tedavi gördüğü Lupus hastalığı nedeniyle böbreklerinin çalışmaz hale geldiğini ve böbrek nakline gereksinim duyduğunu açıkladı.

7HAYRANLARININ MERAKINI GİDERDİ
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HAYRANLARININ MERAKINI GİDERDİ

Genç yıldız Instagram sayfasında hastane yatağında çekilen bir fotoğrafını paylaşıp geçirdiği böbrek naklinin hikayesini anlattı. Bütün yaz neden kliplerinin tanıtımı için etkinliklere katılmadığını soran hayranları olduğunu belirten Selena Gomez, böylece hayranlarının merakını da giderdi.

8GÜZEL ARKADAŞIM
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'GÜZEL ARKADAŞIM'

Selena Gomez, kendisine böbreğini veren kişinin de en yakın arkadaşı olduğunu açıkladı. Genç yıldız: "Güzel arkadaşım Francia Raisa, bana eşsiz benzersiz bir hediye verdi. Seni çok seviyorum kardeşim" diyerek kendisine böbrek donörü olan arkadaşına da teşekkür etti.

9LUPUS HASTALIĞI NEDİR
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LUPUS HASTALIĞI NEDİR?

Sistemik Lupus Eritematozus ya da daha yaygın kullanılan adıyla Lupus, sebebi bilinmeyen cilt, eklem, böbrek, kalp zarı, akciğer zarı gibi birçok doku ve organ iltihabına bağlı çok sayıda bulgularla giden, değişik seyir gösteren ve bağışıklık sisteminin bozuk çalışması sonucu ortaya çıkan bir hastalık.

10ONLAR DA HASTALIKLARLA BOĞUŞUYOR
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ONLAR DA HASTALIKLARLA BOĞUŞUYOR

Gösteri dünyasının diğer bazı ünlüleri de hayatlarını çeşitli hastalıklarla boğuşarak geçiriyor. İşte ünlüler ve onların hayatlarını etkileyen hastalıkları.

11O DA BÖBREK NAKLİ OLDU
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O DA BÖBREK NAKLİ OLDU

Modern Family dizisiyle ünlenen genç oyuncu Sarah Hyland, çocukluğundan bu yana böbrek displazisi denilen bir sağlık sorunu vardı. Böbreklerin anormal gelişmesi olarak tanımlanan bu hastalık kişinin sağlığını da tehdit ediyor.

12BABASININ BÖBREĞİYLE HAYATA DÖNDÜ
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BABASININ BÖBREĞİYLE HAYATA DÖNDÜ

Ancak onu bu sorundan babası kurtardı. 2012'de babasından kendisine nakledilen böbrek sayesinde hayata döndü Hyland. Bu durumu da "Hayatta ikinci şansım oldu. Bu birçok insana nasip olmayan bir şey" diye anlattı.

13HASTANEDE TEDAVİ GÖRDÜ
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HASTANEDE TEDAVİ GÖRDÜ

Catherine Zeta Jones , bipolar bozukluğu olduğunu ve bu yüzden rehabilitasyon merkezinde tedavi göreceğini açıkladığında hayranları çok şaşırmıştı. Ancak bur birçok oyuncu ya sanatçının mücadele ettiği sorunlardan biri. Bipolar bozukluk bir mani dönemi ve onu takip eden ağır depresyon dönemlerinden oluşuyor. Genellikle de kadınları tehdit ediyor.

14ÇOCUKLARI İÇİN DE ÖNLEM ALIYOR
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ÇOCUKLARI İÇİN DE ÖNLEM ALIYOR

Şeker hastası ünlülerden biri de Halle Berry. Kendi hayatına ve beslenmesine çok dikkat eden Berry'nin, hastalığın kalıtsal özelliğini de göz önüne alarak kızı Nahla'ya ve oğlu Maceo'ya küçük yaşta sıkı bir diyet uyguladığı konuşulmuştu.

15DİYABET HASTASI
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DİYABET HASTASI

Tom Hanks de kısa bir süre önce tip 2 diyabet hastası olduğunu açıklamıştı . Aktör, filmlerinde canlandırdığı karakterler için kilo alıp vermesinin bu hastalığa yol açtığını söylemişti. Her ne kadar Hanks, aşırı kilolu olmasa da bu hastalık genellikle obez insanları pençesine alıyor. Sigara içmek, hareketsiz bir yaşam sürmek de bu hastalığa yol açan nedenlerden.

16BİR DEĞİL İKİ HASTALIK
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BİR DEĞİL İKİ HASTALIK

Dünyanın en çok kazanan futbolcularından biri olarak tarihe geçen David Beckham bir değil iki tuhaf hastalığa sahip. Bunlardan biri obsesif kompülsif bozukluk da denilen takınlı zorlantı bozukluğu. Beckham, nesneleri düz bir sıra halinde dizmek ya da çifter çifter birleştirmek gibi takıntıları olduğunu söylemişti. Beckham'ın diğer hastalığı ise biraz daha tuhaf. Beckham'ın bir başka sorunu ise Tourette sendromu... Tekrar tekrar meydana gelen istemsiz, hızlı, ani hareketler ya da sesler içeren tiklerle seyreden bir tür nörokimyasal bozukluk bu. Bir anlamda insanın içinden geleni istemsiz şekilde dışa vurması.

17KALBİ NORMALDEN HIZLI ATIYOR
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KALBİ NORMALDEN HIZLI ATIYOR

Miley Cyrus sahne şovlarıyla birçok kişinin kalbini yerinden oynatıyor olabilir. Ama aslında onun da kalbiyle ilgili ciddi bir sorunu var. Cyrus, atrial fibrilasyon denilen bir tür kalp ritmi bozukluğundan musdarip. Yani kalbi normalden hızlı atıyor. Bu durum Cyrus'ın sağlığını tehdit etmese de rahatsız ediyor. Genç şarkıcı "Sahnedeyken kalbimi düşünmediğim bir an bile olmuyor" diye konuşuyor.

18HASTALIĞIN SİMGESİ OLDU
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HASTALIĞIN SİMGESİ OLDU

Geleceği Dönüş serisiyle tanınan Michael J Fox ise Parkinson hastalığına yakalandığında henüz 30 yaşındaydı. Önce hastalığını gizleyerek kariyerini sürdürdü Fox. Hatta kendisine Altın Küre ve Emmy kazandıran Spin City'de oynadı. Michael J Fox, 1991 yılında Parkinson'a yakalandığını açıkladı. 2000 yılında mesleğini tamamen bırakıp kendini bu hastalıkla mücadeleye adadı.

19ANNE- KIZ LYME HASTALIĞIYLA MÜCADELE EDİYOR
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ANNE- KIZ LYME HASTALIĞIYLA MÜCADELE EDİYOR

Bella Hadid, 2012 yılında eski bir model olan annesi Yolanda Hadid gibi lyme hastalığına yakalandı. Bağışıklık sistemini etkileyen bir hastalık olan Lyme sayesinde ise daha sağlıklı beslenmeye ve daha sağlıklı yaşamaya başladığını söyledi.

20ÜNLÜ MODEL DE AYNI HASTALIĞA YAKALANDI
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ÜNLÜ MODEL DE AYNI HASTALIĞA YAKALANDI

Bella Hadid gibi annesi Yolanda Foster'ın dayıllardır mücadele ettiği, model Christy Turlington'a da zor bir dönem yaşatan lyme, kene ısırması sonucu insana geçen Borrelia burgdorferi adlı bakterinin yol açtığı bir hastalık. Hedef organlar deri, merkezi sinir sistemi, göz ve kalp gibi organlarda olabilir. Eklemlerde şişlik, sıvı birikimi, hareket etmede zorluk görülür. Bir kısım hastalarda hastalığın belirtileri tedaviden aylar ya da yıllar sonra da devam edebilir. Bu belirtiler kas ağrıları, kireçlenme, boyun tutulması, zihinsel arazlar, sinirsel şikayetler ve aşırı yorgunluğu içerebilir. Ayrıca bakterinin kansere neden olduğu şeklinde bulgulara da rastlanmıştır.

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