Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Geçtiğimiz aylarda Baran Yıldırım ile evlenen 35 yaşındaki oyuncu Selen Seyven anne oldu.
Son olarak Avlu dizisinde rol alan Selen Seyven'den güzel haber geldi. Bebeğini dünyaya getiren Seyven oğluna Marsel ismini verdi.
2
Mutluluğunu takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, 'Anne ve baba oldu bu iki tip' mesajını yayınladı.
Selen Seyven, hamileliği boyunca doktorunun tavsiyesine uyup sık sık pilates yapıyordu.
3
Hem iş hem de tatil
Murat Evgin geçtiğimiz günlerde İspanya’da üç gün üst üste konser verdi. Evgin, işlerinden arta kalan zamanda Pamplona ve Madrid’in tarihi ve turistik yerlerini dolaştı. Ünlü şarkıcı, Madrid’de “Yaralı Kuşlar” Facebook hayran sayfasının kurucuları Leidy Manzueta ve Beatriz Dedico ile de bir araya geldi.
4
Gülşen’in secimi
Gülşen önceki akşam Jolly Joker Vadistanbul’da sahneye çıktı. Yaz konserlerinde iddialı sahne kostümleriyle adından sıkça söz ettiren ünlü popçu gecede göbeğini açıkta bırakan bir kıyafet giydi. Gülşen bu seçimiyle sosyal medyada yine gündem oldu.
5
Türkçe selamladı
Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, Üsküdar Belediyesi 2021-2022 kültür sanat sezonu açılışında sahne aldı. Üsküdar Harem Meydanı’ndaki konseri yaklaşık 40 bin kişi izledi. Evgeny Grinko, kendisini dinlemeye gelenleri Türkçe “Benim adım Evgeny Grinko, işte benim arkadaşlarım” diyerek selamladı. Sanatçıya geniş bir keman ailesi ve akordeoncu beş müzisyen eşlik etti.Evgeny Grinko, 2.5 saat süren sahne performansı sırasında piyano dışında gitar ve davuldaki hünerlerini de sergiledi.
6
Sabahattin Ali müzikali
Ferhat Göçer, tek kişilik gösterisi “Aldırma Gönül Müzikali”ni önceki akşam Turkcell Vadi Açıkhava Sahnesi’nde sergiledi. Türk edebiyatının unutulmaz ismi Sabahattin Ali’nin hayatından kesitlerin yer aldığı etkinlik, sanatseverlere keyifli bir akşam yaşattı.
7
Londra’da klip çekti
Çiğdem Batur’un ilk single’ı “Lambaya Püf De” Moko Yapım etiketiyle yayınlandı. Oyuncu, şarkıya Londra’da klip çekti. Yönetmenliğini kendisi ve Kamer Demir’in üstlendiği klip, Londra ile özdeşleşen yerlerde çekildi. Batur, videoda sonbaharın gelişini kutladığını söyledi.
8
Havuz keyfi
Bensu Soral, sonbahar tatiline çıktı. Ünlü oyuncu, beyaz bikinisiyle ağzından su püskürttüğü anları “Her neredeyse orada ol” notuyla paylaştı. Soral’ın hayranları fotoğrafa birçok beğeni ve yorum yaptı.
9
Senaryo okumalarına başladı
Can Yaman, İtalya’da önemli projelere imza atmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, İtalyanca oynayacağı “Violet Like the Sea”de İtalyan oyuncu Francesca Chillemi ile başrolü paylaşacak. Yaman önceki gün senaryo okumalarından fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
10
Harbiye’de 5. kez sahnede
Yıldız Tilbe önceki akşam Harbiye Açıkhava sahnesinde hayranlarıyla buluştu. Tilbe’nin bu yılki 5. Harbiye konserinin de biletleri hızlıca tükendi. Yıldız Tilbe önceki akşam Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla gerçekleşen “Harbiye Yıldızlar Geçidi” konser serisinde sahne aldı. Bu yıl Harbiye’deki 5. konserine imza atan Tilbe’nin biletleri hızlıca tükendi. Ünlü şarkıcının stili, gecenin dikkat çeken detayıydı. Kilo verdiği için pantolonun düşecek gibi durduğunu söyleyen Tilbe, büstiyerinin de azizliğine uğradı. Şarkıcı, “Kilo vermişim, üstümde durmuyor. Kıyafetler kalkıp gidiyor” dedi. Tilbe’yi izlemeye gelenler arasında Aşkım Kapışmak, Mazhar Alican Uğur ve Tevfik Erman Kutlu vardı.