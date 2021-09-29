Selen Seyven anne oldu

Hem iş hem de tatil Murat Evgin geçtiğimiz günlerde İspanya’da üç gün üst üste konser verdi. Evgin, işlerinden arta kalan zamanda Pamplona ve Madrid’in tarihi ve turistik yerlerini dolaştı. Ünlü şarkıcı, Madrid’de “Yaralı Kuşlar” Facebook hayran sayfasının kurucuları Leidy Manzueta ve Beatriz Dedico ile de bir araya geldi.