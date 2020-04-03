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Haber Giriş: 03 Nisan 2020 - 09:16, /

Selen Görgüzel: Hamdi ile birbirimizden nefret ettik

Selen Görgüzel, karantina günlerinde Hamdi Alkan ile olan ilişkisi hakkında "Bu dönemde birbirimizden nefret ettiğimizin farkına vardık. Karşılıklı olarak bayağı gıcık kaptığımız şeyler varmış meğer" ifadelerini kullandı.

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Şarkıcı-oyuncu Selen Görgüzel önceki gün Zekeriyaköy’deydi. Tek başına alışverişe giden Görgüzel'in çıkışta telefonu çaldı. Arayan 2014’te İtalya-Roma’da evlendiği yönetmen Hamdi Alkan’dı. Selen Görgüzel konuşma sonrası, “Hamdi Bey sipariş verdi. Unutmadan hemen almam lazım” dedi.

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Sonra ekledi: “Eşim bu koronavirüs salgını nedeniyle panik. 20 gündür evden dışarı adım atmıyor. Markete beni gönderiyor. Ofisboy oldum resmen.”

3Gıcık kaptık

'Gıcık kaptık'

Selen Görgüzel, “Bu dönemde birbirimizden nefret ettiğimizin farkına vardık. Karşılıklı olarak bayağı gıcık kaptığımız şeyler varmış meğer. Çiftlerin bu kadar iç içe kalması çok zor. Çözümü zaman zaman ayrı odalara çekilmekte buluyoruz” dedi. (Posta)

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