Selen Görgüzel: Hamdi ile birbirimizden nefret ettik

'Gıcık kaptık' Selen Görgüzel, “Bu dönemde birbirimizden nefret ettiğimizin farkına vardık. Karşılıklı olarak bayağı gıcık kaptığımız şeyler varmış meğer. Çiftlerin bu kadar iç içe kalması çok zor. Çözümü zaman zaman ayrı odalara çekilmekte buluyoruz” dedi. (Posta)