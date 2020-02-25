Selen Görgüzel Alkan'dan çok konuşulacak açıklamalar: Su gibi kızlar Hamdi'ye yazıyor

◊ Hayatını yazacakmışsın diye duydum.

- Ben değil, çünkü kitap yazamam, haddimi biliyorum. Ama yazdıracağım hayatımı.Zamanı geldiğinde çok şey var anlatacağım. İnsanlar okudukları zaman üzülecekler, sevinecekler, örnek alacaklar. Kimisi “Yalan söylüyor, bunları yaşamış olamaz, atıyor bu kadın” diyebilir. Şizofren diyen bile çıkabilir.



◊ O kadar mı dram var yani?

- Sadece dram değil, yaşadığım aşk, şiddet, varlık, yokluk, çok şey var. Ben pek kadın gibi bir kadın değilim. Amazon kadını gibiyim. Hepimizin acılardan geçmişliği var ve o acılar bizi biz yapıyor.



◊ Dönem dönem Hamdi Alkan’la evliliğiniz hakkında haberler çıkıyor, ayrıldılar gibi...

- Bence Hamdi ile beni pek yakıştırmıyorlar, ondan. (Gülüyor) Bir de o önyargı var ya, “Hamdi ile ismini duyurmak için evlendi, artık ayrılır” gibi... Kafalarda böyle bir senaryo olduğu için evliliğimizden beklentileri de ayrılmamız.