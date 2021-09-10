Selden nasıl korunulur, sel sırasında yapılması gerekenler neler? AFAD'dan videolu sel baskını uyarısı!

Selden nasıl korunması gerektiği ile ilgili animasyonlu video yayınlayan AFAD, vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Sel bölgesinin hemen terk edilmesi, yüksek ve güvenli bölgelere gidilmesi gibi ikazın yer aldığı videoda, elektrikli alet ve ışık kullanılmaması gerektiği de vurgulandı.