Selda Bağcan’ı evinde ziyaret ettiler

Üçüncü albümünü hazırlıyor Yaklaşık 20 yıldan bu yana müzik hayatını Paris'te sürdüren Burçak Kaya, üçüncü almünü hazırlıyor.Müziğin yanısıra emeklilik ve danışmanlık hizmetleri veren Kaya "Hayata ilk önce esnaflıkla başladım. Müziğe olan tutkum beni çalışma hayatımda da en iyi şekilde motive etti" dedi."Hep senin için" ve "Yalnızım anne" adlı albümleri bulunan Burçak Kaya üçüncü albümü için yoğun bir çalışma içine girdi.Aynı zamanda Paris'te restaurant sahibi olan Burçak Kaya, düzenlediği geleneksel Türk geceleriyle dikkat çekiyor.