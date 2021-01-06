Selda Bağcan’ı evinde ziyaret ettiler

Yeni klipler, albümler, şarkılar...Müzik dünyasından kısa haberler
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1
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İyi ki varsın
Deniz Seki, Cenk Eren’le birlikte dünyaca ünlü sanatçı Selda Bağcan’ı evinde ziyaret etti. Bu ziyaretten bir kareyi Instagram hesabına yükleyen Seki, ünlü sanatçıya hayranlığını şu sözlerle dile getirdi: “Benim canım arkadaşım Cenk Eren’le dünyanın en büyük sesi, starımız Selda Bağcan’ı evinde ziyaret ettik. O güzel yüreğinden öptük, sevdik, muhabbet ettik, şarkılar söyledik. İyi ki varsın Selda Bağcan.”
2
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Aleyna Tilki’ye şarkı yaptı
Nil Karaibrahimgil önceki gün Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi. Yeni yıla ailesiyle birlikte evde girdiğini söyleyen Karaibrahimgil, Aleyna Tilki’ye dizi için bir şarkı yaptığını söyledi. Pandemi döneminde özlemlerinden bahseden şarkıcı, “Annem ve babamı çok özledim. Onları görmeyeli bayağı oldu. Hatta özlemekle ilgili onlara şarkı yazdım” dedi. Behlül AYDIN
3
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Düpedüz hırsızlık
Özbekistanlı şarkıcı Rufat Maratuly, Gülçin Ergül’e ait “Bir Tanecik Aşkım” şarkısını izinsiz kullanmaya devam ediyor. Arpej Yapım etiketiyle 2016 yılında yayınlanan “Bir Tanecik Aşkım” şarkısını “Алма қыз” adıyla izinsiz yorumlayan Rufat Maratuly, ülkesindeki yılbaşı gecesi yayınına da bu şarkıyla katıldı. Şarkının yeniden YouTube’a yüklenmesine ve bir de yılbaşı programında seslendirilmesine tepki gösteren Ergül, “Bu düpedüz hırsızlık. Dinleyicilerimden çok fazla mesaj aldım. İzinsiz kullanılmamalı” dedi ve hukuki yollara başvuracağını söyledi.
4
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Maske Orchestra'dan yeni albüm: Özgürlük
Sosyal sorumluluk projelerine destek vermek amacıyla kurulan Maske Orchestra’nın “Özgürlük” adlı yeni albümü çıktı.Maske Orchestra konser gelirleriyle engellilere tekerlekli sandalye alıyorlar. Klarnet sanatçısı ve Maske Production'un sahibi Şenan Kerçin'in kurduğu grup, her biri farklı sektörlerde çalışan "Şenan Kerçin, Emre Demirhan, Batuhan Birkan, Saltuk Tokur, Semih Ercan, Salih Arda Öztürk, Hatice Yıldız ve Tayfun Yılmaz'dan oluşuyor. Yeni albümleri Özgürlük'te, "Selfie, Suskun, Adı Bende Saklı, Gelmedin, Solmasam Olmaz mı, Al Baharını Git" şarkıları yer alıyor.
5
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150 bin TL’lik klip
Rap’çi Katana, ilk teklisi “Zula”nın klip çekimleri için kamera karşısına geçti. Klip için 150 bin TL’lik bütçe ayıran Katana, 45 kişilik bir ekiple çalıştı. Ümraniye Film Platoları’nda tüm sosyal mesafe ve hijyen kuralları dikkate alınarak gerçekleştirilen çekimlerde rap’çi, “Rap dünyasında taşların yerinden oynamasının zamanı geldi. Artık normları biz belirleyecek, rap’e ihanet edenlere cezayı yapacağımız işlerle, şarkılarla keseceğiz” dedi.
6
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Üçüncü albümünü hazırlıyor
Yaklaşık 20 yıldan bu yana müzik hayatını Paris'te sürdüren Burçak Kaya, üçüncü almünü hazırlıyor.Müziğin yanısıra emeklilik ve danışmanlık hizmetleri veren Kaya "Hayata ilk önce esnaflıkla başladım. Müziğe olan tutkum beni çalışma hayatımda da en iyi şekilde motive etti" dedi."Hep senin için" ve "Yalnızım anne" adlı albümleri bulunan Burçak Kaya üçüncü albümü için yoğun bir çalışma içine girdi.Aynı zamanda Paris'te restaurant sahibi olan Burçak Kaya, düzenlediği geleneksel Türk geceleriyle dikkat çekiyor.