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Haber Giriş: 04 Eylül 2020 - 17:23 | 

Selda Alkor kimdir kaç yaşında hangi dizilerde oynadı? İşte Selda Alkor'un biyografisi…

Usta oyuncu Selda Alkor, yer aldığı projelerin yanı sıra verdiği röportajlar ve konuk olarak katıldığı programlarla gündeme geliyor. Kariyeri boyunca 100'e yakın filmde oynayan Selda Alkor yakın dönem dizilerindeki karakterleriyle genç nesil tarafından tanınıyor. Peki, Selda Alkor kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte Selda Alkor'un biyografisi…

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Oyuncu Selda Alkor, 3 Ocak 1943 tarihinde dünyaya geldi. İşgal dönemindeki İstanbul'da ünlü Rum kabadayı Hrisantos'u öldüren, Çerkes kökenlerine sahip polis muavini Muharrem Alkor babasıdır. Annesi ise Meliha Hanım'dır.

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Selda Alkor kız Enstitüsünden mezun olduktan sonra sinemaya 1965 Ses Dergisinin açtığı yarışmada birinci olarak başladı. İlk olarak Cumartesi Senin Pazar Benim filmindeki rolü ile başlayan oyuncu, 100'e yakın filmde başrolde oynadı. Bir döneme damga vuran Asmalı Konak dizisindeki Sümbül Hanım karakteriyle adından söz ettirdi.

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2010 yılında vizyona giren Mahpeyker: Kösem Sultan filminde Kösem Sultan rolünde oynadı.

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