Selda Alkor kimdir kaç yaşında hangi dizilerde oynadı? İşte Selda Alkor'un biyografisi…

Selda Alkor kız Enstitüsünden mezun olduktan sonra sinemaya 1965 Ses Dergisinin açtığı yarışmada birinci olarak başladı. İlk olarak Cumartesi Senin Pazar Benim filmindeki rolü ile başlayan oyuncu, 100'e yakın filmde başrolde oynadı. Bir döneme damga vuran Asmalı Konak dizisindeki Sümbül Hanım karakteriyle adından söz ettirdi.