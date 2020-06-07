Selçuk Ural: İbrahim Tatlıses ve Sezen Aksu'yu ben keşfettim

ÇOK MUTLUYUM ◊ Nasıl geçiyor karantina süreci? Salgının ilk zamanında neler hissettiniz?

- İlk başta ne olduğunu tam çözemedim. Bir de bu yaşa gelince insan neler yaşıyor, neler görüyor. Birçok hastalık gördük duyduk. Farkına bile varmadık, sadece okuduk. Bunun da öyle bir şey olduğu zannettik ilk başta. 4 ay evde kalınca o zaman anladık işin ciddiyetini. Ama hâlâ maskesiz gezenler var.

◊ 4 ay sonra ilk kez bugün çok sevdiğiniz tenis kulübündesiniz. Neler hissediyorsunuz?

- Çok mutluyum. Her gün geceleri spor yapıyorum. Gündüzleri çıkamadığımız için geceleri çıkıyorum ve evin önünde koşuyorum. Kendime yeni bir hayat oluşturdum. Uyku saatlerim değişti. Mesela akşam 18.00’da kalkıyorum, evde 2 km. yürüyorum. Sonra biraz halter çalışıyorum, duşumu alıp kahvaltımı ediyorum saat 19.30 gibi.Sonra 22.00 gibi dışarı çıkıp koşuyorum. Sonra eve dönüp piyanonun başına oturuyorum, bol bol beste yapıyorum. Sabah namazımı da kılıp yatıyorum. Hayatım tersine döndü. Ben zaten geç yatıp geç kalkıyordum.

◊ Peki, bir müzisyen olarak pandemiden nasıl etkilendiniz?

- Bir serzenişim var. En geç açılacak yerler eğlence yerleri. Belki Türkiye’de 1 milyondan fazla müzisyen var. Bunlar aileleriyle nasıl geçinecekler, ne yapacak. Çünkü beni elçi kabul ediyorlar. “Ne olur bize yardım et sesimiz ol. Herkes iyi kötü işine gidiyor. Bizim halimiz ne olacak?” diyorlar. Bu insanlar 8-10 ay çalışmazsa ne olacak? Ben de mağdurum. MSG’de yedek üyeyim. Dün mesaj geldi 300 bin TL toplamışlar mağdur müzisyenler için. Bir 300 bin daha toplayacaklar. Bu müzisyenlere para yolluyoruz.

◊ Size neler öğrettiğini düşünüyorsunuz?

- Pandemi çok şey öğretti. Zaten yaşlandıkça pişmanlıklarım çok oluyor. Ama bir taraftan bir zenginliği var işin, çok şey öğreniyorsun. Çok şeyi maalesef 60 yaşından sonra öğrendim. Bir laf var çok ama çok doğru: Gençler düşünebilse, yaşlılar yapabilse. Allah’a bin şükür yapabilen ender yaşlılardan biriyim. Onu da 45 sene üyesi olduğum Levent Tenis Kulübü’ne borçluyum.