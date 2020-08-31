Selçuk Tepeli kimdir nereli kaç yaşında?

Selçuk Tepeli, gelmiş olduğu yeni görev dolayısıyla araştırılan isim olmaya başladı. Basın ve Yayın kariyeri boyunca bazı görevlerde bulunan Selçuk Tepeli, yeni dönemde Fox TV ekranlarının yeni haber sunucusu olarak görev alacak. Fatih Portakal'ın emekliliğine karar kılmasının ardından boş kalan Fox Ana Haber sunuculuğu pozisyonunun yeni ismi olan Selçuk Tepeli, Habertürk TV'de de bazı programların sunuculuğunu üstlenmişti. Peki, Selçtuk Tepeli kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Selçuk Tepeli, Fox TV Ana Haber yeni sunucusu olmasının ardından araştırılan isim olmaya başladı. Habertürk TV, Habertürk Gazetesi, Aktüel Dergisi ve Newsweek Türkiye dergisinin yayın yönetmenliğini üstlenen Selçuk Tepeli, bunun yanı sıra bazı programların da sunuculuğunu üstlenmiştir. İşte, Selçuk Tepeli kimdir sorusunun cevabı niteliğindeki kariyer detayları
2
Abone Ol
1974 yılında İstanbul'da doğan Selçuk Tepeli, Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Selçuk Tepeli, IEP Rennes’de Avrupa Birliği Avrupa’da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine mastırını yaptı.
3
Abone Ol
Medya sektöründe Aktüel ve Newsweek Türkiye dergisi yayın yönetmenliğini yapan Selçuk Tepeli, Habertürk yayın danışmanlığı, Gazete Habertürk Hafta Sonu ekleri genel yayın yönetmeni görevlerini yürüttü. Habertürk TV’de Ceyda Karan’la birlikte Eksen adlı programı yapan Selçuk Tepeli, Fatih Altaylı'nın görevi bırakmasından sonra Habertürk gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Temmuz 2018'de Habertürk gazetesi kapandıktan sonra da bir süre Habertürk TV genel yayın yönetmenliğini yaptı. Birkaç ay önce bu görevi de bırakan Selçuk Tepeli Habertürk TV’de Gün Başlıyor programında sunucu - yorumcu olarak görev yapıyordu.