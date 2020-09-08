Selçuk Tepeli kimdir nereli? Fox Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin biyografi bilgileri
Selçuk Tepeli, Fox Ana Haber bünyesinde yayın hayatına başlamasını üzerine biyografisi ve hayatı ile araştırılan isim oldu. Fatih Portakal'ın ana haber sunmayı bırakması üzerine görevi devralan Selçuk Tepeli, ilk yayınına 7 Eylül 2020 akşamı çıktı. Daha önce Habertürk bünyesinde basıl ve görsel medya yayıncılığı gerçekleştiren Selçuk Tepeli, kurum bünyesinde çeşitli görevlerde bulunmuştu. Peki, yeni yayın döneminde Fox TV ekranlarında Ana Haber sunumu gerçekleştirecek olan Selçuk Tepeli kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, Selçuk Tepeli'nin hayatı hakkında detaylı bilgiler
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Selçuk Tepeli, gazeteci ve televizyonculuk kariyeri boyunca pek çok görevde yer almış ve bu görevlerin bir kısmını yönetici vasfı ile gerçekleştirmiştir. Habertürk Gazetesi, Habertürk Televizyonu, Aktüel Dergisi ve Newsweek Türkiye dergisinde üst düzey görevler üstlenen Selçuk Tepeli, bazı programlarda ise ekran yüzü olmayı tercih etmiştir. Peki, Selçuk Tepeli kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Selçuk Tepeli'nin biyografisi hakkında detaylı bilgiler
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SELÇUK TEPELİ KİMDİR?
1974 yılında İstanbul'da doğan Selçuk Tepeli, Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Selçuk Tepeli, IEP Rennes’de Avrupa Birliği Avrupa’da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine mastırını yaptı.
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SELÇUK TEPELİ BİYOGRAFİSİ
Medya sektöründe Aktüel ve Newsweek Türkiye dergisi yayın yönetmenliğini yapan Selçuk Tepeli, Habertürk yayın danışmanlığı, Gazete Habertürk Hafta Sonu ekleri genel yayın yönetmeni görevlerini yürüttü. Habertürk TV’de Ceyda Karan’la birlikte Eksen adlı programı yapan Selçuk Tepeli, Fatih Altaylı'nın görevi bırakmasından sonra Habertürk gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Temmuz 2018'de Habertürk gazetesi kapandıktan sonra da bir süre Habertürk TV genel yayın yönetmenliğini yaptı. Birkaç ay önce bu görevi de bırakan Selçuk Tepeli Habertürk TV’de Gün Başlıyor programında sunucu - yorumcu olarak görev yapıyordu.
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Selçuk Tepeli, Eylül 2020 itibariyle Fox Ana Haber ile ekranlardaki yerini almaya devam edecek.