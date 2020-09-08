Selçuk Tepeli kimdir nereli? Fox Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin biyografi bilgileri

Selçuk Tepeli, gazeteci ve televizyonculuk kariyeri boyunca pek çok görevde yer almış ve bu görevlerin bir kısmını yönetici vasfı ile gerçekleştirmiştir. Habertürk Gazetesi, Habertürk Televizyonu, Aktüel Dergisi ve Newsweek Türkiye dergisinde üst düzey görevler üstlenen Selçuk Tepeli, bazı programlarda ise ekran yüzü olmayı tercih etmiştir. Peki, Selçuk Tepeli kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Selçuk Tepeli'nin biyografisi hakkında detaylı bilgiler