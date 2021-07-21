Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş kimdir? Selçuk Tektaş ve Merve Tektaş'ın kaç çocuğu var? Ayakta durmakta güçlük çekti
Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti. Sanatçı Alişan’ın 4 haftadır yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören ve bir süre önce entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş, 41 yaşındaydı. Tektaş'ın eşi Merve Tektaş cenazede ayakta durmakta güçlük çekti. Peki, Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş kimdir? Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'ın hayatı hakkında bilgiler
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Evlenmeden önde “Pehlivan” soyadını taşıyan Merve Tektaş ve Selçuk Tektaş 2009 yılında nikah masasına oturmuştu. Hakan Altun ve Ceylan gibi ünlü simaların da düğünlerine katıldığı çiftin nikah şahitliğini İbrahim Tatlıses ve Çağla Şikel yapmıştı.
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Çocuklarının babası Selçuk Tektaş’ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Merve Tektaş’ın 2 kızı var.
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Merve Tektaş kısa bir süre önce 41 yaşına giren eşinin doğum gününü şu sözlerle kutlamıştı:“Benim güzel yürekli Selçuğum sevgilim arkadaşım her şeyim iyi ki ama iyi ki doğmuşsun iyiki benim hayat arkadaşım olmuşsun biz beraber zordu gördük ama çok da güldük her gecenin bir sabahı olduğunu beraber yaşadık beraber büyüdük doğum günün kutlu olsun aşkım güzel yaşların hep bizimle olsun”