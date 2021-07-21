Selçuk Tektaş’ın cenazesi ne zaman, saat kaçta kalkacak? Teşvikiye camii nerede?

18. asrın sonlarına kadar ıssız ve ormanlık bir arazi olan bugün ise “Teşvikiye” adıyla bilinen semt, Sultan III. Selim’in avlanmak veya atış talimi yapmak amacıyla buraya uğradığı 1790-1791 yıllarında ilk nişan taşını dikmesi üzerine, kendisi ve beraberindekiler için bir mescide ihtiyaç duyulmuştur. Daha sonra bu mescid Sultan Abdülmecid tarafından camiye çevrilmiştir.