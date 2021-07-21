Selçuk Tektaş’ın cenazesi ne zaman, saat kaçta kalkacak? Teşvikiye camii nerede?
Alişan'ın hastanede corona virüs tedavisi gören kardeşi Selçuk Tektaş, hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı, kardeşinin cenazesiyle ilgili bilgi verdiği sosyal medya paylaşımında, "Canımın yarısını uğurladık" dedi. Peki, Selçuk Tektaş’ın cenazesi ne zaman, saat kaçta kalkacak? Teşvikiye camii nerede?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Teşvikiye Camii, İstanbul'un Teşvikiye semtinde 1854 yılında Abdülmecid tarafından yaptırılmış olan camidir. 1794-1795 yıllarında III. Selim tarafından inşa ettirilmiş olan mescidin yerine yapılmıştır.
2
18. asrın sonlarına kadar ıssız ve ormanlık bir arazi olan bugün ise “Teşvikiye” adıyla bilinen semt, Sultan III. Selim’in avlanmak veya atış talimi yapmak amacıyla buraya uğradığı 1790-1791 yıllarında ilk nişan taşını dikmesi üzerine, kendisi ve beraberindekiler için bir mescide ihtiyaç duyulmuştur. Daha sonra bu mescid Sultan Abdülmecid tarafından camiye çevrilmiştir.
3
2018'de restorasyon çalışmalarının başlamasından 3 sene sonra Nisan 2021'de tekrar ibadete açılmıştır.