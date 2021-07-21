Selçuk Tektaş kimdir kaç yaşında neden vefat etti? Yoğun bakımda olan Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan acı haber!
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölüm haberini şovmen Mehmet Ali Erbil Sosyal medya hesabından duyurdu. Bir süre önce Covid-19'a yakalanan ve yoğun bakıma alınan Selçuk Tektaş hayatını kaybetti. Entübe edilen ve durumu ciddiyetini koruyan Selçuk Tektaş'a son olarak yengesi Buse Varol hastane bahçesinden seslenerek, "Tam kapının önünde bekliyoruz ve bizi hissettiğini biliyoruz. Canım Selçuğum." notunu düşmüştü. Peki, Selçuk Tektaş kimdir? İşte, Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın hayatı hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Yaklaşık 4 hafta önce yoğun bakıma kaldırılan Selçuk Tektaş'ın üzücü haberini şovmen Mehmet Ali Erbil Sosyal medya hesabından duyurdu.2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen Selçuk Tektaş'ın bu evlilikten iki kızı bulunuyordu. 12 Mayıs 1980 yılında doğan Selçuk Tektaş 41 yaşındaydı.
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SELÇUK TEKTAŞ KİMDİR?
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş 12 Mayıs 1980 doğumlu. Evli ve iki kız babası olan Tektaş, 2009 yılında Merve Tektaş ile evlendi ve şarkıcı Alişan'ın menajerliğini yapıyordu.
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2 Mayıs'ta kardeşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutlayan Alişan kardeşine olan sevgisini şu sözlerle dile getirmişti;
"Eliz'le Burak senin gibi bir amcaları olduğu için çok şanslılar. Ben de senin gibi bir kardeşim olduğu için, arkandan hep güzel sözler duyduğum için, beni ve ailemizi her zaman gurulandırdığın için biz de çok şanslıyız. Seni çok seviyorum kardeşim"
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BUSE VAROL HASTANE BAHÇESİNDEN SESLENMİŞTİ
Alişan'ın eşi Buse Varol, Tektaş'la ilgili geçtiğimiz günlerde sosyal medya paylaşımı yaptı. Varol, "Bir pazartesi daha… Mucizelere tanıklık edeceğimiz bir hafta olur inşallah" notunu düşmüştü.
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Durumu ağırlaşan Selçuk Tektaş,Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Tektaş, bir aydır tedavi görüyordu.