Selçuk Tektaş kimdir, kaç yaşında? Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’ın son durumu
Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumunu anlattı. Şarkıcı, kardeşinin sağlık durumu hakkındaki sorulara “Durumu çok kritik, dua istiyoruz” diye yanıt verdi. Açıklama ardından Selçuk Tektaş’ın hayatıyla ilgili bilgiler gündeme geldi. Peki, Selçuk Tektaş kimdir, kaç yaşında?
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Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda. Maslak'ta özel bir hastanede tedavi altına alınan Selçuk Tektaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen Selçuk Tektaş'ın bu evlilikten iki kızı bulunuyor.
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12 Mayıs'ta kardeşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutlayan Alişan kardeşine olan sevgisini şu sözlerle dile getirmişti;
"Eliz'le Burak senin gibi bir amcaları olduğu için çok şanslılar. Ben de senin gibi bir kardeşim olduğu için, arkandan hep güzel sözler duyduğum için, beni ve ailemizi her zaman gurulandırdığın için biz de çok şanslıyız. Seni çok seviyorum kardeşim" demişti...
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Kısa bir süre önce 39 yaşına giren Selçuk Tektaş aynı zamanda Alişan'ın menajerliğini de yapıyor.