Selçuk Tekay kimdir, kaç yaşında neden vefat etti? Hayatını kaybeden keman virtüözü Selçuk Tekay'ın biyografisi

Tekay'ın ölüm sebebine ilişkin bir bilgi henüz yer almazken Emel Sayın Instagram hesabından şu notu paylaştı; "Söyleyecek söz bulamıyorum, çok ama çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun Selçuk Tekay. Ailene ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.