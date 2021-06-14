Selçuk Tekay kimdir, kaç yaşında neden vefat etti? Hayatını kaybeden keman virtüözü Selçuk Tekay'ın biyografisi
Selçuk Tekay hayatını kaybetti. Besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay'ın acı haberini ünlü sanatçı Emel Sayın sosyal medya hesabından paylaştı. Selçuk Tekay'ın ölüm haberinin ardından biyografisi, hayatı ve besteleri gündeme geldi. "Beraber yürüdük biz bu yollarda", "Vurgun" gibi çok sayıda unutulmaz şarkılara imza atan Selçuk Tekay Müzeyyen Senar, Emel Sayın, Adnan Şenses, Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Muazzez Abacı, Ahmet Özhan, Sibel Can gibi isimlerle çalıştı. Peki, Selçuk Tekay kimdir, kaç yaşında neden vefat etti? İşte, keman virtüözü Selçuk Tekay'ın hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Selçuk Tekay'ın vefat haberi sanat camiasını yasa boğdu. Besteci ve kemal Virtüözü olarak önemli işlere imza atan Selçuk Tekay'ın hayatı vefatının ardından merak konusu oldu. Konservatuar eğitimi alan ünlü besteci 100'e yakın albüm yönetmenliği yaptı. 68 yaşında hayatını kaybeden Selçuk Tekay Altın Kelebek Yılın Bestecisi Ödülünü de almaya hak kazanmıştı.
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Tekay'ın ölüm sebebine ilişkin bir bilgi henüz yer almazken Emel Sayın Instagram hesabından şu notu paylaştı; "Söyleyecek söz bulamıyorum, çok ama çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun Selçuk Tekay. Ailene ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.
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SELÇUK TEKAY KİMDİR?
1953 yılında Kars Kağızman'da dünyaya geldi Selçuk Tekay, Vefa Lisesi ve Konsevatuvar eğitiminden sonra Emin Ongan, Feridun Darbaz, Teoman Önaldı gibi hocalarla çalışmıştır. 100'e yakın albüm yönetmenliği yapan Tekay, Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Emel Sayın, Bülent Ersoy Muazzez Abacı ve daha birçok ünlü sanatçının gerek sahne, gerekse albüm çalışmalarını yönetmiştir.
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1991 yılında vurgun adlı bestesiyle 1992'de "beraber yürüdük biz bu yollarda" 1993 yılında da "yorgunum dostlarım" adlı besteleriyle "Altın Kelebek Yılın Bestecisi Ödülü"nü almıştır.
Ünlü bestesi ve keman virtüözü Selçuk Tekay'ın besteleri arasında; ''Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda'', ''Vurgun'', ''Unuturum Diye Yorma Kendini'', ''Yorgunum'', ''Aradığın Aşkı Buldun Mu'' gibi şarkılar yer alıyor.