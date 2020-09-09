Selçuk Şahin, eşi Emel Şahin tatilde

Futbolcu Selçuk Şahin ve eşi Emel Şahin önceki gün Dalyan’daki The Beach of Momo’daydı. Çift, arkadaşlarıyla birlikte localarında vakit geçirdi. Daha fazla sıcağa dayanamayan ikili, el ele denize girdi. Çiftin sudaki romantik ve eğlenceli anları ise objektife yansıdı. Ünlü futbolcu, görüntülendiğini fark edince eşini uyardı. Şahin, sudan çıkarak localarından bir havlu aldı. Futbolcu, mayolu görüntü vermek istemeyen eşini havluya sardı. Emel Şahin, tüm önlemlere rağmen görüntülendi. Salıncak pozuDatça’da tatil yapan Aslı Orcan, kızı Lal ile vakit geçiriyor. Geçen gün kızını parka götüren oyuncu, salıncakta verdikleri pozu Instagram’da paylaştı. İkilinin pozu binlerce beğeni aldı. Manken Sinem Sülün, sosyal medya hesabından tasarımlarını yaptığı markasının bikini ve mayo kreasyonundan parçalarla poz verdi. Sülün’ün düzgün fiziği ise takipçileri tarafından birçok yorum aldı.