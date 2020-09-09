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Haber Giriş: 09 Eylül 2020 - 07:12 | 

Selçuk Şahin, eşi Emel Şahin tatilde

Futbolcu Selçuk Şahin, eşi Emel Şahin’le Çeşme tatiline devam ediyor. Çiftin, denizdeki eğlenceli ve romantik anları objektife böyle yansıdı.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Futbolcu Selçuk Şahin ve eşi Emel Şahin önceki gün Dalyan’daki The Beach of Momo’daydı.

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Çift, arkadaşlarıyla birlikte localarında vakit geçirdi. Daha fazla sıcağa dayanamayan ikili, el ele denize girdi.

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Çiftin sudaki romantik ve eğlenceli anları ise objektife yansıdı. Ünlü futbolcu, görüntülendiğini fark edince eşini uyardı. Şahin, sudan çıkarak localarından bir havlu aldı.

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Futbolcu, mayolu görüntü vermek istemeyen eşini havluya sardı. Emel Şahin, tüm önlemlere rağmen görüntülendi.

5Ünlü isimlerden tatil pozları...
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Ünlü isimlerden tatil pozları...

Salıncak pozu

Datça’da tatil yapan Aslı Orcan, kızı Lal ile vakit geçiriyor. Geçen gün kızını parka götüren oyuncu, salıncakta verdikleri pozu Instagram’da paylaştı. İkilinin pozu binlerce beğeni aldı.

6Kendi markası
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Kendi markası

Manken Sinem Sülün, sosyal medya hesabından tasarımlarını yaptığı markasının bikini ve mayo kreasyonundan parçalarla poz verdi. Sülün’ün düzgün fiziği ise takipçileri tarafından birçok yorum aldı.

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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