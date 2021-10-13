Selçuk Necati Gün'e ne oldu, bulundu mu? Selçuk Gün olayında son gelişmeler...

"Aileye hiçbir zaman yardım etmem" Ailenin ifadeleri üzerine cevap hakkını kullanan Tarık Ocak, kayıp kuzenine kendisinin zarar vermediğini vurguladı. Aileye yalan söyleme sebebini kızgınlık olarak açıklayan genç adam, "Teyzem bana hesap sordu, ben de yanlış bilgi verdim" dedi. Selçuk adıyla bilinen Necati Gün'ün kaybıyla ilgili aileye yardım etmeyeceğini dile getiren Ocak, "Müge Anlı ekibine ve kolluk kuvvetlerine elimden gelen desteği veririm. Çünkü ben Selçuk'u seviyorum ama ailesine destek olmam" diye konuştu.



4 çocuk babası Gün'ün ailesinin anlattığı kadar masum bir hayat sürmediğini iddia eden arkadaşlarıysa aileyi suçladı. Gün'ün arkadaşı Tayfun Çimen, "Tarık, alkol alan ve yasa dışı madde kullanan biriydi. Daha önce intihar girişimi de oldu. Hiç öyle oğullarını tertemiz anlatmaya çalışmasınlar" dedi.