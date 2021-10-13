Selçuk Necati Gün'e ne oldu, bulundu mu? Selçuk Gün olayında son gelişmeler...
4 çocuk babası, 33 yaşındaki Selçuk Necati Gün’ün kaybı kafaları karıştırdı. Anne Nurhayat Gün ve kayıp gencin eşi Cansu Gün kuzen Tarık Ocak’ı suçluyor. Ocak ise eş Cansu Gün’ün başka birileriyle konuştuğuna dikkat çekiyor. Peki, Selçuk Necati Gün'e ne oldu, bulundu mu?
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26 Eylül'de Zonguldak'tan kaybolan 33 yaşındaki Necati Gün’den haber alınamıyor. Çevresinde Selçuk ismiyle bilinen evli ve 4 çocuk babası genç adamın nerede olduğu belirsizliğini korurken konu, Müge Anlı canlı yayınında bir kez daha gündeme geldi. Kayıp Necati Gün'ün ailesinin şüphe oklarıysa Tarık Ocak'ı gösterdi. Tarık Ocak ise hakkındaki iddiaları reddetti.
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Ailenin suçlamalarındaki temel nokta, Ocak'ın yalan söylemesi oldu. Nurhayat Gün, "Ben Tarık'a Selçuk'u görüp görmediğini sordum. Tarık da bana, iki gündür Selçuk'u görmediğini söyledi. Daha sonra öğrendim ki kaybolduğu gece bütün gün beraberlermiş" sözlerini kullandı.
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"Aileye hiçbir zaman yardım etmem"
Ailenin ifadeleri üzerine cevap hakkını kullanan Tarık Ocak, kayıp kuzenine kendisinin zarar vermediğini vurguladı. Aileye yalan söyleme sebebini kızgınlık olarak açıklayan genç adam, "Teyzem bana hesap sordu, ben de yanlış bilgi verdim" dedi. Selçuk adıyla bilinen Necati Gün'ün kaybıyla ilgili aileye yardım etmeyeceğini dile getiren Ocak, "Müge Anlı ekibine ve kolluk kuvvetlerine elimden gelen desteği veririm. Çünkü ben Selçuk'u seviyorum ama ailesine destek olmam" diye konuştu.
4 çocuk babası Gün'ün ailesinin anlattığı kadar masum bir hayat sürmediğini iddia eden arkadaşlarıysa aileyi suçladı. Gün'ün arkadaşı Tayfun Çimen, "Tarık, alkol alan ve yasa dışı madde kullanan biriydi. Daha önce intihar girişimi de oldu. Hiç öyle oğullarını tertemiz anlatmaya çalışmasınlar" dedi.
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Yasaklı madde etkisi altında olduğu bilinen Selçuk Gün'ün kaybolduğu bölge didik didik aranıyor.