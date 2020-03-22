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Haber Giriş: 22 Mart 2020 - 09:54, /

Selami Şahin corona virüs uyarılarına kulak asmadı dışarı çıktı... Görüntülendiğini fark edince de...

Corona virüs tehlikesi yüzünden sokakların boşalmasını fırsat bilen Selami Şahin “Dışarı çıkmayın” uyarılarına rağmen Bebek'te yürüyüşe çıktı.

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71 yaşındaki Selami Şahin, 60 yaşın üstündekilerin risk grubunda olması nedeniyle uzmanların yaptığı “Dışarı çıkmayın” uyarısını dikkate almadı. Corona virüs tehlikesi yüzünden sokakların boşalmasını fırsat bilen sanatçı önceki gün Bebek’te yürüyüş yaptı.

2Çok kızar, yanarım

'Çok kızar, yanarım'

Posta'dan Ali Keser'in haberine göre; yüz maskesini önce yarıya kadar indiren, sonra da çıkaran Selami Şahin 1 metrelik sosyal mesafe kuralını da ihlal etti. Hayranlarıyla sohbet etti, selfie çekti.

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Selami Şahin görüntülendiğini fark edince de “Aman eşim bunları görmesin. Bir dizi yasak koymuştu. Çok kızar, yanarım” dedi.

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