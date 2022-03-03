Selahattin Paşalı kimdir, kaç yaşında, nereli? Selahattin Paşalı dizileri ve hayatı

Netflix'te yayınlanmaya başlayacak olan Pera Palas'ta Gece Yarısı'nda Halit'i canlandıracak olan Selahattin Paşalı, daha önce de başarılı projelerle adını duyurmuştu. Şimdilerde ise özel hayatıyla gündemdeki yerini koruyan Selahattin Paşalı, baba olmak için gün sayıyor. Oyuncu, dizinin dün akşam yapılan özel gösterimine iki yıldır aşk yaşadığı hamile sevgilisi Lara Tümer ile katıldı. Peki, Selahattin Paşalı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın Halit'i Selahattin Paşalı hakkında merak edilenler...