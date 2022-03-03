Selahattin Paşalı kimdir, kaç yaşında, nereli? Selahattin Paşalı dizileri ve hayatı

Netflix'te yayınlanmaya başlayacak olan Pera Palas'ta Gece Yarısı'nda Halit'i canlandıracak olan Selahattin Paşalı, daha önce de başarılı projelerle adını duyurmuştu. Şimdilerde ise özel hayatıyla gündemdeki yerini koruyan Selahattin Paşalı, baba olmak için gün sayıyor. Oyuncu, dizinin dün akşam yapılan özel gösterimine iki yıldır aşk yaşadığı hamile sevgilisi Lara Tümer ile katıldı. Peki, Selahattin Paşalı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın Halit'i Selahattin Paşalı hakkında merak edilenler...
Selahattin Paşalı, 2 Şubat 1990 yılında Muğla, Bodrum'da doğmuştur. Henüz 14 yaşında Darüşşafaka Spor Kulubü'ne transfer olmuştur. Altyapı boyunca takım kaptanlığı yaptı. Eğitimini Budapeşte'de Sanat Yönetimi okuyarak tamamladı. Ardından Craft Atölye'de oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk kariyerine 2017 yılında Show TV'de yayınlanmış olan Kalp Atışı dizisiyle başladı.[kaynak belirtilmeli] Ardından 2018 yılında Bir Umut Yeter dizisinde oynadı. 2019 yılında ise Kanal D'de yayınlanmış olan Leke dizisinde oynadı. 2020 yılında başrolde Halit Ergenç ve Ozan Güven'in olduğu Babil dizisiyle kariyerine devam etti.[3] Yine 2020 yılında Paşalı, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde "Osman Demirkan" karakterini canlandırarak geniş kitleler tarafından tanındı.
Şimdilerde ise Netflix dizisi Pera Palas'ta Gece Yarısı'nda Halit karakterine hayat verecek.