‘Seksi Şempanze’ karakteriyle ünlenmişti Yıldız Kaplan'dan samimi açıklamalar: Çocuk da yaparım kariyer de olamıyor
90’lı yılların efsane dizisi Tatlı Kaçıklar’da canlandırdığı ‘Seksi Şempanze’ karakteriyle ünlenen Yıldız Kaplan önceki gün City’s Nişantaşı’ndan çıkarken görüntülendi.
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Kaplan, oyunculuk ve şarkıcılığı bıraktığını söyledi: “Oğlum Akif dünyaya geldikten sonra ona adapte oldum. Fenerbahçe alt yapısında futbolculuk yapıyor. Sanat dünyasından elimi ayağımı çekmek zorunda kaldım. Çünkü ‘çocuk da yaparım, kariyer de’ olamıyor. İmkansız gibi... Mutlak bir taraf eksik kalıyor.
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Eşim ve oğlumla çok mutlu bir hayatım var. Oğlum büyüdükten sonra o zaman belki setlere dönerim. Öyle çok teklifte yok açıkçası. Bazen kısa bir süre setleri özlediğimi hissediyorum ama sonra bu hemen geçiyor”.
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Tatlı Kaçıklar dizisinin başrollerinde Yalçın Menteş ve Mehmet Ali Erbil yer alıyordu. Ünlü dizi, oyuncu kadrosunda İsmet Ay ve Erol Günaydın gibi iki büyük ustayı da barındırıyordu.
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Kaplan, 1996 yapımı sevilen dizide Dursun Ali Sarıoğlu'nun canlandırdığı 'Tarumar Abi'nin 'Seksi Şempanze' olarak bilinen sevgilisini canlandırıyordu.