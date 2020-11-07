Åžekersiz kahveler Jennifer'dan

GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±ndan elde ettiÄŸi kazancÄ± farklÄ± iÅŸ kollarÄ±nda deÄŸerlendiren Ã¼nlÃ¼ler kervanÄ±na Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez de katÄ±ldÄ±.
Backgrid USA
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1
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KAHVE FÄ°RMASINA YATIRIM YAPTILAR
Bir sÃ¼redir niÅŸanlÄ± olan Ã¼nlÃ¼ Ã§ift, Kitu Life adlÄ± bir kahve markasÄ±na yatÄ±rÄ±m yaptÄ±. Lopez ve Rodriguez'Ä±n kÃ¼Ã§Ã¼k ortaÄŸÄ± olduÄŸu bu marka, yoÄŸunluÄŸu artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ÅŸekersiz kahve Ã¼retiyor.
2
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LJO VE RODRIGUEZ KÃœÃ‡ÃœK ORTAK
Lopez ve Rodriguez'in ÅŸÃ¶hretlerini de kullanarak sÃ¶z konusu markanÄ±n hedef kitlesine ulaÅŸmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ± belirtildi. FirmanÄ±n CEO'bu Jim DeCicco "Ben ve aÄŸabeyim iÅŸimizi Jennifer ve Alex'in de katkÄ±sÄ±yla bÃ¼yÃ¼tecek olmaktan dolayÄ± mutluyuz" diye konuÅŸtu.
3
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HEDEF KÄ°TLEYE DAHA KOLAY ULAÅžACAKLAR
Lopez ve Rodriguez'in ÅŸÃ¶hretlerini de kullanarak sÃ¶z konusu markanÄ±n hedef kitlesine ulaÅŸmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ± belirtildi. FirmanÄ±n CEO'bu Jim DeCicco "Ben ve aÄŸabeyim iÅŸimizi Jennifer ve Alex'in de katkÄ±sÄ±yla bÃ¼yÃ¼tecek olmaktan dolayÄ± mutluyuz" diye konuÅŸtu.
4
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TÄ°CARÄ° YATIRIM YAPAN ÃœNLÃœLER
51 yaÅŸÄ±ndaki Jennifer Lopez ile 45 yaÅŸÄ±ndaki Alex Rodriguez, gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±ndaki ÅŸÃ¶hretlerini farklÄ± alanlardaki yatÄ±rÄ±mlarÄ±nda kullanan tek Ã¼nlÃ¼ deÄŸil. Ä°ÅŸte farklÄ± iÅŸlere yatÄ±rÄ±m yapan ve hatta bazÄ±larÄ± artÄ±k buna aÄŸÄ±rlÄ±k veren diÄŸer Ã¼nlÃ¼ler.
5
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TASARIM Ä°ÅžÄ°NE EL ATTI
Victoria Beckham gibi bir stil ikonunun modaya el atmasÄ±nda ÅŸaÅŸÄ±lacak bir durum yok. Beckham iÅŸe Ã¼nlÃ¼ markalar iÃ§in kendi tasarÄ±mlarÄ±nÄ± hazÄ±rlamakla baÅŸladÄ±.Â
6
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Ä°ÅžLER BÄ°R SÃœRE KÃ–TÃœ GÄ°TTÄ°
KÄ±zÄ± Harper'Ä±n doÄŸumundan sonra da bebek modasÄ±na el attÄ±. Bir ara finansal olarak zora dÃ¼ÅŸen Ã§ift sonradan yine durumu toparlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
7
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ÃœNLÃœ YÃ–NETMENÄ°N YATIRIMLARI
Usta yÃ¶netmen Francis Ford Coppola'nÄ±n California'daki Ã¼nlÃ¼ Napa Vadisi'nde Ã¼zÃ¼m baÄŸlarÄ± var.
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TURÄ°ZME DE EL ATTI
Coppola bunun yanÄ± sÄ±ra turizm sektÃ¶rÃ¼ne el atÄ±p otelcilik de yapÄ±yor.
9
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PITT DE BAÄž SAHÄ°BÄ°
Â Brad Pitt de tÄ±pkÄ± Coppola gibi alkollÃ¼ iÃ§ki iÅŸine giren Ã¼nlÃ¼lerden.Fransa'daki Miraval Åžatosu'nun baÄŸlarÄ±nda yetiÅŸen Ã¼zÃ¼mlerden Ã¼retilen iÃ§ecekler Ã§ok gÃ¶zde. Â
10
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ORTAK KAZANÃ‡
Bu arada eski Ã§iftin bu iÅŸten ortak kazanÃ§ saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ekleyelim.
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BÄ°KÄ°NÄ° TASARLIYOR
Elizabeth Hurley, mankenliÄŸin ve oyunculuÄŸun yanÄ±nda baÅŸka iÅŸler de yapÄ±yor. Hurley, 400 dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k tarlasÄ±nda yetiÅŸtirdiÄŸi organik Ã¼rÃ¼nleri pazarlÄ±yor. Hurley, aynÄ± zamanda bikini tasarlÄ±yor.Â
12
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KENDÄ°SÄ° TANITIYOR
Hurley, tasarladÄ±ÄŸÄ± plaj Ã¼rÃ¼nlerinin tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± da kendisi Ã¼stleniyor.
13
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ONUN DA MARKASI VAR
Jessica Alba sinemanÄ±n yanÄ±sÄ±ra kendi iÅŸinin de patronu oldu. Yazar Christopher Cavigan ile ortak kurduÄŸu The Honest Company, Ã§ocuklara ve ailelere yÃ¶nelik Ã¼rÃ¼nler satÄ±yor.Â
14
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Ä°Åž KADINI OLDU
Alba bu iÅŸte de en az oyunculuktaki kadar baÅŸarÄ±lÄ± oldu. Hatta son zamanlarda vaktinin ve enerjisinin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ bu iÅŸe ayÄ±rÄ±yor.
15
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KIZIYLA ORTAK Ä°ÅžE GÄ°RDÄ°
Â Pop mÃ¼ziÄŸin kraliÃ§esi Madonna da kÄ±zÄ± Lourdes Leon aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ticarete el attÄ±.Â
16
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SIRADIÅžI BÄ°R Ã‡Ä°ZGÄ°SÄ° VAR
14 yaÅŸÄ±ndaki Leon, adÄ±nÄ±, annesinin bir dÃ¶neme damgasÄ±nÄ± vuran Material Girl ÅŸarkÄ±sÄ±ndan alan bir giyim markasÄ±na sahip. Leon, Ozzy Osbourne'un kÄ±zÄ± Kelly ile ortak.
17
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ÅžEKERLEME ÅžÄ°RKETÄ°
Tenisten emekli olan Maria Sharapova'nÄ±n kendine ait bir ÅŸekerleme ÅŸirketi var.
18
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YILLARDIR YÃœRÃœTÃœYOR
Sharapova bu ÅŸirketi kortlardaki kariyerinin parlar dÃ¶neminde kurmuÅŸtu.
19
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RESTORAN SEKTÃ–RÃœNDE
Ã–dÃ¼llÃ¼ aktÃ¶r Robert de Niro sinemadaki baÅŸarÄ±larÄ±yla yetinmeyip ticarete de el attÄ±.Â
20
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ÃœNLÃœ RESTORANA ORTAK
ÃœnlÃ¼ oyuncu , ABD'nin yanÄ± sÄ±ra 20'yi aÅŸkÄ±n Ã¼lkede ÅŸubesi bulunan Ã¼nlÃ¼ Nobu adlÄ± restoranÄ±n ortaklarÄ±ndan.Â