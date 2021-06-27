Şeker Nine'den uzun yaşamanın formülü! 'Hasta bile olmadım'

Zaman zaman da olsa bu hastalığından dolayı aklı gidip geliyor. Alzheimer hastalığının dışında herhangi bir rahatsızlığı yok. 6 ay önce 2 çocuğum, eşim ve ben koronavirüse yakalandık. Hemen anneme de test yaptırdık ve negatif çıktı.