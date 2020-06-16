Şehri terk ettiler... İşte Eser ve Berfu Yenenler'in yeni evi!
Türkiye güzeli Berfu Yenenler, geçtiğimiz yıl haziran ayında Eser Yenenler ile nikah masasına oturdu. Çiftin oğulları Kuzey, aynı yıl dünyaya geldi. Kuzey'i doğayla iç içe büyütme fikri ve ortaya çıkan korona virüs ünlü çifti taşınma kararı almasına neden oldu.
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Şehir merkezinde iki katlı villada oturan ikili ev arayışına girdi. Ünlü çift çok geçmeden hayallerindeki evi buldu!
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İSTANBUL'DAN UZAK
İstanbul'dan uzak orman içinde bir ev kiralayan ikiliden Berfu Yenenler, taşınma sürecini anlatan ve evi tanıtan bir video çekti.
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'EV BİZİ BULDU'
Eski evlerinden taşınmalarında komşularının da etkisi olduğunu anlatan Berfu Yenenler "4 aydır evden dışarı çıkmıyorduk. Bari gidelim de kendimizi dağa taşa vuralım dedik. Bu evi internetten bulmadık, ev bizi buldu. Eve bir şekilde kavuştuk" dedi.
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'SİTE İÇİNDE'
- İstanbul'dan uzaktayız. Bayağı dağlık, ormanlı bahçeli bir yer. Burası bir site gibi, etrafta komşularımız var.
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'KÜMES DE VAR'
- Bizden önceki ev sahibimiz buraya kümes yapmış. Tavukları varmış. Biz de alacağız. Yakında 'organik yumurtaları nasıl topluyorum' videosu çekeceğim. Umarım bir de minik köpeğimiz olacak.
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DEV VERANDA
- Evin salonunda verandaya bir kapı açılıyor. Verandadan bahçeye inen merdivenler var...
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'YEMEK VİDEOLARINA HAZIR OLUN'
- Mutfak tam bir Refika mutfağı... Eski evinki çok küçüktü. Kuzey'in eşyaları gelince sığmamaya başladık. Bu mutfakta yemek videolarına da hazır olun.
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İKİ KATLI
- Evin bir odası Eser'in çalışma odası olacak. Üst katta sadece bir oda ve bir de giyinme odası gibi minik bir alan var...
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'HAYVANCILIĞA BAŞLAYABİLİRİZ'
-Sitede keçi, kuzu besleyen insanlar varmış. Yakında biz de küçük baş, büyük baş hayvancılığa başlarsak şaşırmayın.
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'VE KUZEY'İN ODASI...'
-Kuzey'in odası harika olmuş. İnanılmaz güzel. Duvarlarda resimler var.
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'EVDE SAUNA VARMIŞ!'
- Evde sauna olduğunu kiraladıktan sonra öğrendik. Ve şok olduk. Çünkü hiçbirimizin sauna ile işi yok...
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ORGANİK BİR YAŞAM...
- 2 sene önce de böyle bir eve bakmıştık ama olmamıştı. Taşınmamız 1 hafta 10 günü bulacak. Bahçeye sebze ekeceğiz ve ağaçlara hamak asacağız.