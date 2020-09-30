Şehrazat kimdir kaç yaşında? İşte, Şehrazat şarkıları
Şehrazat, şarkı sözleri ve Türk müziğine sağladığı katkılar ile adını tarihe yazdırmıştır. Ajda Pekkan'ın 1990 yılında seslendirdiği 'Yaz Yaz Yaz' isimli şarkısı ile ilk hit bestesine imza atan Şehrazat, Gülden Karaböcek, Gökhan Özen, Demet Sağıroğlu, Zerrin Özer gibi pek çok sanatçı ile çalışmıştır. Gülben Ergen'in 2013 yılında çıkardığı Uçacaksın isimli şarkısında da Şehrazat'ın imzası yer almaktadır. Peki, Şehrazat kimdir ve şarkıları hangileri? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler
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Tam adı, Şehrazat Kemali Söylemezoğlu olan Şehrazat, besteci olarak tanınsa da pek çok farklı unvana da sahiptir. Pek çok ünlü sanatçıya yapımcılık ve söz yazarlığı yapan Şehrazat, İngilizce, Fransızca ve Arapça dillerine hakimdir. 3 Eylül 1952 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Şehrazat, yaşamına İstanbul'da devam etmektedir. İşte, Şehrazat'ın hayatına ve şarkılarına dair detaylı bilgiler
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Şehrazat'ın babası Türkiye'nin ilk madencilerinden, Maden Kralı lakablı iş adamı Siham Kemali Söylemezoğlu'dur. Dedesi Harbiye Nazırı Süleyman Şefik Paşa'dır. Dedesinin babası ise Rumeli Beylerbeyi ve Konya Valisi Derviş Ali Kemali Paşa'dır ve Mevlana Türbesi'nde yatmaktadır. Dedesinin amcası Tanzimat devri devlet adamı, şair ve yazarlarından Ethem Pertev Paşa'dır. Yine Mehmet Teymur Fenni Efendi'nin torununun torunu ve IV. Murat'ın başpehlivanı Şahan Ali'nin torununun torununun torunudur. Halası Prenses Perizat Osmanoğlu'dur. Büyük amcalarından biri diplomat ve yazar Galip Kemali Söylemezoğlu, diğeri de Jön Türklerden Necmettin Kemali Söylemezoğlu'dur. Anıtkabir ve Taşkışla'ya emek veren ünlü mimar Prof. Dr. Hamit Kemali Söylemezoğlu da Şehrazat'ın amcasıdır. Annesi Sevinç Tevs ise Arnavutluk büyükelçisinin kızıdır ve Türkiye'ye caz müziğini getiren, ünü uluslararası medyaya taşınmış ilk Türk caz şarkıcısı olarak kabul edilen bir sanatçıdır, otoriteler tarafında 20. yüzyıl müzik dünyasının en mükemmel seslerinden biri olarak tanımlanmaktadır.
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Sanat hayatı
Binlerce bestesi olan Şehrazat'ın ilk hiti Ajda Pekkan'ın yorumladığı "Yaz Yaz Yaz" (1990) isimli şarkıdır. Bu bestesi ile Türk Pop Müziği'nde onun önderliğinde yeni bir kapı açılmıştır. 1992 yılında Gülden Karaböcek'in "Kısmetse Olur" albümünde, "Kısmetse Olur", "Kırgınım Anılara" ve "Zaman Hırsızı" adlı şarkı sözlerine yer verilir. Gülden Karaböcek tarafından bestelenerek yorumlanan bu eserlerin düzenlemesi ise Garo Mafyan'a aittir. Son zamanlardaki çalışmalarına, Bengü'nün "Kocaman Öpüyorum" "Sırada Sen Varsın", Gökhan Özen'in "Ezdirmem" ve "Helal Olsun" ile Meyra'nın "Aşklayalım" gibi hit şarkıları örnek gösterilebilir. Kendisi, Demet Sağıroğlu'nun en ünlü şarkılarından "Kınalı Bebek"in de söz yazarı ve prodüktörüdür. Oldukça kuvvetli bir sesi olmasına rağmen ses sanatçısı olarak çalışmalarına uzun yıllardır ara vermiş olan ve daha çok prodüktör, şarkı sözü yazarı ve besteci kimliğiyle sanat hayatında yer alan Şehrazat, 1960'lı yılların sonundan 1980'lerin sonuna değin söylediği aranjmanlar ile müzik dünyasında önemli yer kazanmıştır. Kendisi tarafından seslendirilen bu aranjman şarkılardan en ünlüleri arasında "Aşk Bir Kumarsa" (ABBA'nın "The Winner Takes It All" şarkısı coverı), "İki Gölge" (Sandy Posey'nin "All Hung Up In Your Green Eyes" şarkısı coverı), "İmkânsız Aşk" (Dusty Springfield'ın "I Close My Eyes and Count to Ten" şarkısı coverı), ve Kelebek (2:58; Engelbert Humperdinck'in "Free as the Wind (Theme from Papillon)" şarkısı coverı) bulunmaktadır.
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1975-1987 döneminde ise, birden çok lisan biliyor olması ile bunun sonucunda kazandığı ve o döneme ait modern veya klasikleşmiş öyküsel İngilizce şarkılardan oluşan eklektik ve oldukça geniş repertuvarı sayesinde, Türkiye'nin en meşhur sanatçılarının sahne aldığı ve son derece seçkin konuklara sahip Playboy ve Gala gibi İstanbul'un en ünlü mekânlarında sahne almayı bir solist olarak başarmıştır. Zengin müzik bilgisi ve başarılı sahnesi ile yoğun performansı hem izleyicinin hem de medyanın takdirini toplamasına rağmen Şehrazat, 1987 yılında sahneyi bırakma kararı alarak şarkı yazarlığına odaklanmayı tercih etmiştir. Kendisinin ses genişliği ve türü, yüksek nota dizili kontralto olarak adlandırılır. Bunun sebebi ise kayda değer bir vokal dayanıklılık ve çabukluğa sahip olmasından ötürü yüksek soprano notaları söyleyebildiği kadar düşük bariton notalarını da seslendirebilme yeteneğidir.