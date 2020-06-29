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Hürriyet
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Haber Giriş: 29 Haziran 2020 - 20:41,

Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Aile ve Çalışma Bakanlığı kura sonucu sorgulama

Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama sonuçları açıklandı mı? 274 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama sonuçları ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Erdoğan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kamu kurumlarına ataması yapılacak olan şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama kura sonuçlarının bakanlığın internet sitesi üzerinden yarın açıklanacağını ifade etti. İşte, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şehit ve gazi yakını kamu kurumlarına yerleştirme kura sonucu sorgulama ile ilgili ayrıntılar.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında, Yarın 926 devlet korumasındaki gencimiz ile 274 şehit yakınımız, gazi ve gazi yakınımız kura ile kamu kuruluşlarına yerleştirilecek. Sonuçlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın internet sayfasında açıklanacaktır. Hak sahiplerine yeni işleri şimdiden hayırlı olsun." dedi. İşte, şehit ve gazi yakını kamu kurumlarına atama sonuçlarıyla ilgili bilgiler.

2ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI
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ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan 926 devlet korumasındaki genç ile 274 şehit, gazi yakınımız kura ile kamu kurumlarına yerleştirileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kura sonuçların 30 Haziran Salı günü Aile ve Çalışma Bakanlığı Web sitesi üzerinden sorgulayabileceği ifade etti.

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Kura sonuçları açıklandığı zaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet sitesindne sorgulamaları yapabilirsiniz. Sonuçlar aşağıdaki link üzerinden takip edilecek.

KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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