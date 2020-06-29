Gündem Haber Giriş: 29 Haziran 2020 - 20:41 , 29 Haziran 2020 - 20:41

Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Aile ve Çalışma Bakanlığı kura sonucu sorgulama

Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama sonuçları açıklandı mı? 274 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama sonuçları ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Erdoğan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kamu kurumlarına ataması yapılacak olan şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama kura sonuçlarının bakanlığın internet sitesi üzerinden yarın açıklanacağını ifade etti. İşte, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şehit ve gazi yakını kamu kurumlarına yerleştirme kura sonucu sorgulama ile ilgili ayrıntılar.