Şehit Ömer Halisdemir kimdir, mezarı nerede? Kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabri ziyaret ediliyor.Şehit Ömer Halisdemir, darbe girişiminin seyrini değiştiren önemli kahramanlardan. Şehit Ömer Halisdemir hakkında detaylı bilgi…
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1974 yılında Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde yedi çocuklu bir aileden gelen Ömer Halisdemir, çocukluğunu Niğde'nin Çukurkuyu beldesinde geçirdi. Okul sonralarında Çukurkuyu'da çobanlık yapan Kahraman Şehit Ömer Halisdemir’in Hatice Halisdemir ile olan evliliğinden Elifnur ve Doğan Ertuğrul adlarında iki çocuğu var.
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15 Temmuz darbe kalkışmasının önlenmesindeki önemli isimlerden biri olan Kahraman Şehit Ömer Halisdemir, 1999 yılında piyade astsubay olarak Türk Silahı Kuvvetlerine katıldı ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yurt içinde ve yurt dışında görev yaptı.
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15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve Türk Milletinin bekasına yönelik yapılan hain kalkışmayı önlemek için canını çekinmeden feda eden Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, Özel Kuvvetler Komutanlığı'na girmeye çalışan darbeci general Semih Terzi'yi, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'dan aldığı "Vur" emri üzerine alnından vurarak öldürdü.
Tuğgeneral Semih Terzi’nin yanında bulunan cuntacı askerler tarafından şehit edilen Ömer Halisdemir, büyük bir kahramanlık örneği göstererek 15 Temmuz darbe kalkışmasının seyrini değiştirmiş ve demokrasinin temsili haline geldi.
15 Temmuz'da gerçekleşen darbe kalkışmasına ilk kurşunu sıkarak canı pahasına kahramanca bir duruş sergileyen ve çok kritik bir noktada çok kritik bir müdahaleye imza atan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in adının yaşatılması için Niğde Üniversitesi’ne adı verildi.
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Kahraman şehit Ömer Halisdemir'in kabri nerede?
Piyade Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in kabri Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindedir.