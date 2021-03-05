Şehit haberleri tüm Türkiye'yi yasa boğdu... Ünlü isimlerden Bitlis paylaşımları
Bitlis'in Tatvan ilçesinden gelen kötü haber tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Helikopter kazası sonucu 11 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz de yaralandı. Acı haberin ardından ünlü isimler de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duygularını ifade etti.
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Bingöl’den Tatvan’a gitmek üzere kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Cougar tipi helikopter dün 14.25’te irtibat kesildikten sonra düştü. 11 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Acı haber tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ünlüler isimler de sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi...
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ACUN ILICALI "Bitlis’te meydana gelen talihsiz helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun"
DEMET AKBAĞ "Tatvan’da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı askerlerimize Allah acil şifalar versin, dualarımız onlarla..."
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ANIL TETİK "Canım komutanım Allah senin ve tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Çok üzgünüm... Çok ama çok iyi bir insandın.."
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ÇAĞATAY ULUSOY "Bitlis’te şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet ,kıymetli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum"
ŞORAY UZUN "Bitlis'in Tatvan ilçesinde helikopterimizin düşmesi sonucu şehit olan 9 vatan evladına başsağlığı; ailelerine, silah arkadaşlarına, sevenlerine ve bizlere sabırlar diliyorum.."
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EMRE KARAYEL "Bitlis’te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı sabırlar dilerim. çok üzgünüm."
MURAT ÜNALMIŞ 11 şehidimize Allah rahmet eylesin. Ailelerine sabır versin. Başımız sağ olsun.
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YAVUZ SEÇKİN "Askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimizin ruhları şad olsun. Milletimizin başı sağ olsun."
VOLKAN KONAK "Yaşanan helikopter kazası nedeniyle, Şehit olan askerlerimizin acılarını derinden yaşıyor, ailelerine sabırlar diliyorum.Yaralı askerlerimizin sağlıklarına kavuşmaları dileğiyle."
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MURAT KEKİLLİ "Bitlis’te meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve metanet, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum."
ŞAHİN IRMAK "Helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum... Allah ailelerine sabır versin... Çok üzücü..."