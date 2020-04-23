Gündem Haber Giriş: 23 Nisan 2020 - 10:29 , 23 Nisan 2020 - 10:30

Şehirlerarası yollar ne zaman açılır? Büyükşehirlere seyahat yasağı ne zaman bitecek?

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da 30 büyükşehirle Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İçişleri Bakanlığının genelgesi ile 27 Nisan Pazartesi saat 00.00'a kadar istisnalar hariç Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı. Öte yandan günlerdir süren şehirlerarası seyahat kısıtlamasının ne zaman biteceği de merak konusu oldu. Peki, şehirlerarası yollar ne zaman açılır? Büyükşehirlere seyahat yasağı ne zaman bitecek?