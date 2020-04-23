Şehirlerarası yollar ne zaman açılır? Büyükşehirlere seyahat yasağı ne zaman bitecek?
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da 30 büyükşehirle Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İçişleri Bakanlığının genelgesi ile 27 Nisan Pazartesi saat 00.00'a kadar istisnalar hariç Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı. Öte yandan günlerdir süren şehirlerarası seyahat kısıtlamasının ne zaman biteceği de merak konusu oldu. Peki, şehirlerarası yollar ne zaman açılır? Büyükşehirlere seyahat yasağı ne zaman bitecek?
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Corona virüsü salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor. Vaka sayısı 100 bine yaklaşırken alınan önlemler de uygulanmaya devam ediyor. Pek çok vatandaş da geçtiğimiz haftalardan bu yana uygulanan seyahat yasağı kararının ne zaman biteceğini merak ediyor. 'Şehirlerarası seyahat yasağı' hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...
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İçişleri Bakanlığınca getirilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı. Öte yandan Kovid-19 önlemleri kapsamında büyükşehirler genelinde 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altındakilerin dışarı çıkma kısıtları devam ediyor. Öte yandan şehirlerarası seyahat kısıtlaması da sürüyor.
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Uygulamaya konulan diğer tedbirlerle 31 ilimizdeki şehir giriş/çıkışı, ülke genelinde 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan ya da 20 yaş altındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasakları (istisnalar hariç) aynı şekilde devam etmektedir.
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İZİN BELGESİ ŞART
Mart ayında İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valililiğine virüsü tedbirleri kapsamında şehirler arası otobüs yolcu taşımacılığına ilişkin genelge yayımladı. Bu genelge içerisinde şehirler arası yolculukların valilik izni ile yapılabileceği duyuruldu.
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Daha sonra yapılan açıklamada seyahat izin belgesi başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabileceği açıklandı. Özel araçları ile il dışına zorunlu yolculuk yapacak vatandaşlar da e-Devlet Kapısı üzerinden İçişleri Bakanlığı hizmetlerinden “e-Başvuru” ile seyahat izin belgesi başvurularını yapabilirler.
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KISITLAMA NE ZAMAN BİTECEK?
İçişleri Bakanlığı tarafından 10 Nisan Cuma günü yayımlanan genelgeyle, Zonguldak'ın yanı sıra büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da il sınırları içinde vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı.
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Söz konusu kısıtlamanın ne zaman biteceği henüz bilinmiyor. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.