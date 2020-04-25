Şehirlerarası yolculuk yasağı ne zaman bitecek? Bakan Ersoy’dan şehirler arası yasak açıklaması!
Koronavirüs önlemleri dolayısıyla yasaklanan şehirler arası yolculuk için vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Sadece belirli koşulları karşılayan sürücülerin ve şehirlerarası yolculuk izni alan vatandaşların gerçekleştirebileceği seyahat yasağı hususunda yeni açıklama Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan geldi. Peki, şehirlerarası seyahat yasağı ne zaman bitecek? İşte, Bakan Ersoy’un o hususta yaptığı bazı açıklamalar
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İçişleri Bakanlığı tarafından genelge ile duyurulan şehirlerarası yolculuk yasağı pek çok vatandaşın gündemini oluşturmaya başladı. Araçlarıyla şehirler arası yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar için seyahat izni alınması gerektiğini ifade eden genelgede, valilikler bu konuda görevli oldu. Şehirlerarası yolculuk yapmak isteyen kişiler valiliklerden seyahat izin belgesi çıkartarak yolculuklarını gerçekleştirdi. Peki, son açıklamalara göre şehirlerarası yolculuk yasağı ne zaman bitecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ŞEHİRLERARASI YOLCULUK YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Hürriyet’e konuşan Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, salgınla mücadelede bir sürpriz yaşanmazsa iç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşündüklerini söyledi.
Bakan Ersoy, şu anki verilere göre salgınla mücadelede her şeyin olumlu geliştiğini ifade ederek şöyle konuştu:
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“Böyle giderse ve gidişatta sıkıntı yaşanmazsa mayıs ayı sonu itibarıyle iç trafik başlayacak. Kontrollü iç hat uçuşlarıyla turizm sezonu açılacak. Bir sertifikasyon kurulu oluşturduk ve konaklamanın kurallarını belirledik. Çok kapsamlı bir kurallar bütünü. Konaklama tesisleriyle görüşmelerimiz sürüyor. Bu kurallara uymayı taahhüt edenlere sertifikasyon vereceğiz. Sertifikasyon alan tesisleri duyurarak, tatilciye ‘Buralara gidebilirsiniz’ diyeceğiz. Şehirlerarası seyahat ve iç hat seferleri de bu dönem başlayacak. Vaka açısından sıfır olan ülkelerle karşılıklı kapıları açabiliriz”
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KİMLER SEYAHAT İZNİ ALABİLİYOR?
Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olan,
Ölüm nedeni Kovit 19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecek olan en fazla 4 kişiye,
Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen 5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler,
Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolan,
Kişilerin, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde Valilik/Kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarınca seyahat izin belgesi verilebilecek.