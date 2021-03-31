Şehirlerarası seyahat izni E-Devlet üzerinden nasıl alınır? Özel araçla seyahat izni birkaç adımda alınabiliyor
Şehirler arası seyahat izni, özel araçları ile seyahat etmek isteyen kişiler tarafından sorgulanan husus olmaya devam ediyor. Türkiye genelinde uygulanmakta olan sokağa çıkma yasakları dolayısıyla seyahat izni alarak herhangi bir cezai yaptırıma takılmak istemeyen vatandaşlar, E-Devlet üzerinden şehirler arası seyahat izni alabilecek. Peki, E-Devlet seyahat izni nasıl alınır? İşte, tüm adımlarıyla birlikte E-Devlet üzerinden şehirler arası seyahat izni alma süreci hakkında merak edilenler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Şehirler arası seyahat izni alabilmek için öncelikle E-Devlet giriş bilgilerine ihtiyaç duyulacaktır. Bu bilgilere sahip olan kişiler E-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra ekranda yer alan giriş sayfasının sağ üstünde yer alan "yeni başvuru" butonuna tıklamalıdır. Sonraki aşamalar ise şu şekilde ilerleyecek;
2
Ekrana gelen adımda, seyahat izin işlemleri seçilmeli, alttaki seçenekten ise 65 yaş altı vatandaşlarımıza özel araç seyahat izin belgesi verilmesi butonu tercih edilmelidir.
3
Üçüncü seçenekte ise şu anda bulunulan il seçilmeli ve devam et butonuna basılmalıdır.
4
İlk adım olarak iletişim bilgilerini kontrol etmeli, yanlışlık varsa düzeltmelidir. Herhangi bir yanlışlık yoksa sonraki adıma geçilebilir
5
Bu adımda başvuracağınız kaymakamlık ve başvuru konunuzu yazarak bilgi vermeniz gerekiyor.
6
Başvuru Nedeninizle İlgili Gereken Belgeyi Yükleyiniz. (Ölüm Belgesi, Sağlık Raporu vs) Bir dosya boyutu en fazla 1024 KB olabilir. Desteklenen Dosya Formatı: .pdf, .jpg, .png, .doc, .docx
Şuan bulunduğunuz adres ve gidilecek il bilgilerini girerek sonraki adıma geçiniz.
7
Son adımda seyahat gerekçenizi de belirterek başvurunuzu onaylayan metni yazarak tüm adımları tamamlayabilirsiniz.