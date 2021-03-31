Şehirlerarası seyahat izni E-Devlet üzerinden nasıl alınır? Özel araçla seyahat izni birkaç adımda alınabiliyor

Şehirler arası seyahat izni alabilmek için öncelikle E-Devlet giriş bilgilerine ihtiyaç duyulacaktır. Bu bilgilere sahip olan kişiler E-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra ekranda yer alan giriş sayfasının sağ üstünde yer alan "yeni başvuru" butonuna tıklamalıdır. Sonraki aşamalar ise şu şekilde ilerleyecek;