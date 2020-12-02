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Hürriyet
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Haber Giriş: 02 Aralık 2020 - 11:53 | 

Şehirler arası yasak var mı ve kimleri kapsıyor? Şehirler arası yolculuk yasak mı?

Şehirlerarası seyahat yasağı konusunda detaylar, pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Belirli koşullara uyan özel araç sahiplerinin muaf tutulacağı şehirlerarası seyahat yasağı, tren, otobüs ve uçak gibi ulaşım araçları ile yolculuk yapacaklar için ise farklılık arz edecek. Peki, Şehirler arası yasak var mı ve kimleri kapsıyor? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

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Şehirlerarası yasak için detaylar İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yayımlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası seyahat yasağı uygulaması pek çok kişiyi kapsayacak. Özel araçla seyahat etmek isteyen ve toplu ulaşım araçlarını kullanmak isteyenler için farklılık arz edecek olan şehirlerarası yolculuk yasağı, bakanlığın kriterlerine bağlı olarak gerçekleşecek. Peki, şehirler arası yasak var mı ve kimleri kapsıyor? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

2ŞEHİRLERARASI YASAK KİMLERİ KAPSIYOR
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ŞEHİRLERARASI YASAK KİMLERİ KAPSIYOR?

1 Aralık 2020 tarihli Koronavirüs genelgesi kapsamında seyahat kısıtlaması detayları şu şekilde yayımlandı;

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecektir.

Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;
Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,
Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

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Vatandaşlar, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya Bakanlığa ait E­BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

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Yukarıda belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin şehirlerarası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacaktır. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

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