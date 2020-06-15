Şehirler arası yasak var mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?
Şehirler arası seyahat yasağı olan iller araştırılıyor. Şehirler arası yasak var mı? Koronavirüs önlemleri kapsamında devam eden seyahat yasağı geçtiğimiz günlerde kaldırılmıştı. Son dakika açıklamasında bazı illere yeniden kısıtlama getirildi. Şehirlere giriş çıkışlarla ilgili kararların HDP'nin "Demokrasi Yürüyüşü" çağrısı yapması ve koronavirüs salgını riski nedeniyle alındığı belirtildi. İşte detaylar...
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Şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Adana, Bitlis, Hakkari, Kırklareli, Edirne, Kocaeli’nin de içinde bulunduğu bazı illere yeniden giriş çıkış kısıtlaması getirildiği açıklandı. Şehirlere giriş çıkışlarla ilgili kararların HDP'nin "Demokrasi Yürüyüşü" çağrısı yapması ve koronavirüs salgını riski nedeniyle alındığı belirtildi. Peki şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?
ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR? Koronavirüs salgını nedeniyle virüsün yayılma ihtimalinin de olduğunu belirten Adana Bitlis, Hakkari, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Van ve Tekirdağ valilikleri toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını, bu amaçlarla şehirlere girişlerin de engelleneceğini açıkladı. Valiliklerden yapılan açıklamalarda, İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, il genelinde yapılması planlanan eylem ve etkinliklerin yasaklanması kararı alındığı belirtildi.
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EDİRNE'DE 3 GÜNLÜK YASAK Edirne'de koronavirüsle mücadeleyi zaafiyete uğratabilecek şekilde kişilerin temasının artması ihtimaline karşı toplantı, gösteri yürüyüşleri ve il dışından girişler 3 gün süreyle yasaklandı.
KOCAELİ'NDE 15 GÜNLÜK YASAK Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eylem ve etkinliğe katılım amacıyla araç ve kişilerin Kocaeli'ye giriş çıkışları 15 gün süreyle yasaklandı.
SAKARYA'DA 5 GÜNLÜK YASAKSakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, eylem ve etkinliklerle bunlara katılım amacıyla araç ve kişilerin kente giriş çıkışları 5 gün süreyle yasaklandı.
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TEKİRDAĞ'DA 3 GÜNLÜK YASAK Tekirdağ Valiliği, HDP'nin bazı illerde toplanma çağrıları üzerine, bu durumun yeni tip koronavirüsle mücadelede (Kovid-19) zafiyet oluşturabileceği gerekçesiyle il geneline girişlerin 14-17 Haziran'da sınırlandırıldığını bildirdi. .
BİTLİS'TE 15 GÜNLÜK YASAK Bitlis Valiliği, huzur ortamı, kamu düzeni ile kamu güvenliğinin sağlanması ve artan vakaların önlenmesi amacıyla il sınırları içinde toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. .
HAKKARİ'DE 2 GÜNLÜK YASAK Hakkari Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında ilde yapılacak olan etkinlerin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları gereğince iki günlük kısıtlama getirildiğini açıkladı.
KIRKLARELİ'NDE 6 GÜNLÜK YASAK Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplantı ve gösteri yürüyüşleri 14-20 Haziran'da yasaklandı.
VAN'DA DA YASAKLANDI Van Valiliği, kentte her türlü toplu faaliyet, hareket, gösteri ve organizasyon gibi etkinliklerin kısıtlandığını duyurdu.Açıklamada, "Her türlü açık alanlarda yapılması planlanan eylem/etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla il sınırlarımıza gelen şahısların ve araçların ilimiz sınırları içerisine girişleri ve başka illerde gerçekleşmesi planlanan eylem/etkinliğe katılım amacı ile ilimizden çıkışları yasaklanmıştır." denildi.