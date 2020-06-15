Şehirler arası yasak var mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

Şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Adana, Bitlis, Hakkari, Kırklareli, Edirne, Kocaeli’nin de içinde bulunduğu bazı illere yeniden giriş çıkış kısıtlaması getirildiği açıklandı. Şehirlere giriş çıkışlarla ilgili kararların HDP'nin "Demokrasi Yürüyüşü" çağrısı yapması ve koronavirüs salgını riski nedeniyle alındığı belirtildi. Peki şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?



ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Koronavirüs salgını nedeniyle virüsün yayılma ihtimalinin de olduğunu belirten Adana Bitlis, Hakkari, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Van ve Tekirdağ valilikleri toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını, bu amaçlarla şehirlere girişlerin de engelleneceğini açıkladı. Valiliklerden yapılan açıklamalarda, İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, il genelinde yapılması planlanan eylem ve etkinliklerin yasaklanması kararı alındığı belirtildi.