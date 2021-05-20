Şehirler arası yasak var mı? Şehirler arası seyahat izni devam ediyor mu?

Şehirler arası seyahat yasağı devam ediyor mu sorusu cevap buldu. Kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat serbest olacak. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı zaman diliminde seyahat yasağı devam edecek. Vatandaşlar, sadece serbest saatlerde şehirler arası seyahatte bulunabilecek.