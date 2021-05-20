Şehirler arası yasak var mı? Şehirler arası seyahat izni devam ediyor mu?
Şehirlerarası yasak var mı sorusu, tam kapanmanın sona ermesi ve 1 Haziran'da kontrollü normalleşme aşamasına geçilecek olması dolayısıyla araştırılmaya başlandı. Şehirlerarası seyahat izni alarak yasak dönemlerinde seyahat etmek zorunda olan kişiler, bu zorunluluğun devam edip etmediğini sorguluyor. Peki, Şehirler arası yasak var mı? Şehirler arası seyahat izni devam ediyor mu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Şehirler arası seyahat yasağı devam ediyor mu sorusu cevap buldu. Kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat serbest olacak. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı zaman diliminde seyahat yasağı devam edecek. Vatandaşlar, sadece serbest saatlerde şehirler arası seyahatte bulunabilecek.
17 Mayıs ile 1 Haziran arasında uygulanacak kademeli normalleşme süreci için tam kapanmada uygulanan seyahat izin belgesi zorunluluğu kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bugün yayımlanan genelgeyle 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasındaki uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinde uçak yolcuları izin belgesi ibraz etmeden seyahat edebilecek.
65 YAŞA SEYAHAT YASAĞI VAR MI?
Kademeli normalleşme döneminde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.
Sokağa çıkma yasağı günlerinde dışarı çıkmak için seyahat izin belgesi almak istiyorsanız, aşağıdaki yolu takip edebilirsiniz.
ŞEHİRLERARASI SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ