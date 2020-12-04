Şehirler arası yasak var mı? İl dışına çıkmak yasak mı? İçişleri Bakanlığı şehirler arası seyahat genelgesi
Şehirler arası yasak ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Yeni koronavirüs tedbirlerinin kabine toplantısından sonra açıklamasının ardından gözler il dışı seyahat yasağına çevrildi. İçişleri Bakanlığı Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma yasağı saatleri içerisinde kesin olarak sınırları belirlenen il dışına çıkma yasağı, belirli kişileri muaf tutacak. Peki, il dışına çıkmak yasak mı? İşte, İçişleri Bakanlığı şehirler arası seyahat genelgesi
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Şehir dışına çıkmak yasak mı sorusuna cevap arayan pek çok vatandaş, farklı şehirlere seyahat edip edemeyeceklerini araştırmaya başladı. İl dışına çıkma yasağı, belirli koşulları sağlayan kişiler için muaf sayılacak. Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecek;
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Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;
Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi), Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri, Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
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Vatandaşlar, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya Bakanlığa ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.
Yukarıda belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin şehirlerarası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacaktır. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.