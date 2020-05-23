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Haber Giriş: 23 Mayıs 2020 - 19:02,

Şehirler arası yasak ne zaman kalkıyor? Büyük şehirlere yolculuk yasağı ne zaman bitecek?

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 23, 24, 25 ve 26 Mayıs'ta 81 ilin tamamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Öte yandan günlerdir süren şehirlerarası seyahat kısıtlamasının ne zaman biteceği de merak konusu oldu. Normalleşme adımlarının atıldığı bugünlerde araştırmalarına hız veren vatandaşlar, yasağın biteceği tarihe odaklandı. Peki, şehirler arası yasak ne zaman kalkıyor? Büyük şehirlere yolculuk yasağı ne zaman bitecek?

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İçişleri Bakanlığınca getirilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı. Öte yandan Kovid-19 önlemleri kapsamında büyükşehirlerin bazılarında 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altındakilerin dışarı çıkma kısıtları devam ediyor. Vatandaşlar ise bir kısım il için kaldırılan seyahat yasağının ne zaman biteceğini sorguluyor. İşte, 'Yollar ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı...

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İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine, 15 ile yönelik seyahat kısıtlamasının uzatıldığına ilişkin ek genelge gönderdi.

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Genelgede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında, 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan şehir giriş-çıkış kısıtlamasına Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda devam edilmesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.

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Bu kapsamda, Zonguldak ile büyükşehirler Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van'a kara, hava ve deniz yolu ile giriş çıkışın durdurulması, 3 Haziran Çarşamba gece yarısına kadar 15 gün süreyle uzatılacak.

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Kısıtlamaya yönelik daha önceki genelgelerle belirlenen usul, esas ve istisnalar bu sürede de geçerli olacak. Alınan karara uymayanlara idari para cezası verilecek, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise adli işlem yapılacak.

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Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

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