Şehirler arası yasak ne zaman kalkıyor? Büyük şehirlere yolculuk yasağı ne zaman bitecek?

İçişleri Bakanlığınca getirilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı. Öte yandan Kovid-19 önlemleri kapsamında büyükşehirlerin bazılarında 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altındakilerin dışarı çıkma kısıtları devam ediyor. Vatandaşlar ise bir kısım il için kaldırılan seyahat yasağının ne zaman biteceğini sorguluyor. İşte, 'Yollar ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı...