Gündem Haber Giriş: 06 Mayıs 2020 - 09:41 , 06 Mayıs 2020 - 09:43

Şehirler arası yasak ne zaman bitecek? Büyükşehirlere seyahat yasağı ne zaman kalkacak?

Milyonlarca kişiyi enfekte eden ve binlerce can alan Koronavirüs salgını sonrası normalleşme adımları atılmaya başlandı. Bir aydan uzun süredir devam eden 30 büyük şehir ve Zonguldak'ı kapsayan giriş/çıkış yasağı da bazı şehirler için kaldırıldı. Öte yandan İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelgeyle yasağın devam ettiği iller için sürenin ne zamana kadar uzatıldığını açıkladı. Peki, şehirler arası yasak ne zaman bitecek? Büyükşehirlere seyahat yasağı ne zaman kalkacak?