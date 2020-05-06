Şehirler arası yasak ne zaman bitecek? Büyükşehirlere seyahat yasağı ne zaman kalkacak?
Milyonlarca kişiyi enfekte eden ve binlerce can alan Koronavirüs salgını sonrası normalleşme adımları atılmaya başlandı. Bir aydan uzun süredir devam eden 30 büyük şehir ve Zonguldak'ı kapsayan giriş/çıkış yasağı da bazı şehirler için kaldırıldı. Öte yandan İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelgeyle yasağın devam ettiği iller için sürenin ne zamana kadar uzatıldığını açıkladı. Peki, şehirler arası yasak ne zaman bitecek? Büyükşehirlere seyahat yasağı ne zaman kalkacak?
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Koronavirüs salgınıyla kapanan AVM’ler, berberler ve kuaförler 11 Mayıs tarihi itibarıyla yeniden açılıyor. Öte yandan normalleşme adımları kapsamında bir süredir uygulanan büyük şehirler için seyahat yasağında da bir takım düzenlemeler yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada seyahat yasağının bazı iller için kaldırıldığını duyurdu. İşte, şehirler arası seyahat yasağı hakkında tüm merak edilenler...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan seyahat yasağı ve araç giriş çıkışı kısıtlamasının bazı iller için kaldırıldığını açıkladı. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra İçişleri Bakanlığı diğer iller için yasağın ne zamana kadar süreceği bilgisinin de yer aldığı bir genelge yayınladı valiliklere gönderdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta sonu da sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını sürdüreceklerini belirterek, şu bilgileri verdi: "Halen 31 ilde uygulanan şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırmasını, ilk etapta, bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Bu illerimiz, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır. Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacak, gelişmelere göre karar vereceğiz. Diğer 24 ilimizdeki giriş-çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine şehir giriş ve çıkış tedbirlerine ilişkin genelge gönderdi. Genelgeye göre Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırıldı.
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YASAK NE ZAMAN BİTECEK?
Kısıtlamanın kaldırıldığı 7 il haricindeki 23 büyükşehir ve Zonguldak için giriş çıkış kısıtlaması 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'e kadar uzatıldı.
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Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.