Şehirler arası seyahat yasağında son dakika: Özel araçla iller arası giriş çıkış yasağı var mı?
Son dakika haberi... Şehirler arası seyahat yasağı yeni koronavirüs önlemleriyle beraber gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre, sokağa çıkma yasağı getirilen günlerde zorunlu hallerde seyahat belgesi ile beraber şehirler arası seyahatlere izin verilecek. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağında Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir. Peki, şehirler arası seyahat yasağı var mı? İşte, özel araçla iller arası giriş çıkış yasağının detayları.
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1
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Seyahat yasağı son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Artan vaka sayısının ardından alınan yeni önemlerle beraber şehirler arası seyahat yasağına ilişkin detaylar belli oldu. 81 ile gönderilen İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, İl dışına çıkma yasağı, belirli koşulları sağlayan kişiler için muaf sayılacak. Belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin şehirler arası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçları kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşte, ayrıntılar.
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ŞEHİRLER ARASI YASAK VAR MI?
Sokağa çıkma kısıtlamasındaki getirilen sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm iş yerlerinin hafta içi saat 20.00'de kapanacağı ifade edilen genelgede, şunlar kaydedildi:
"Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirler arası seyahatlere izin verilecektir.
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KİMLER MUAF OLACAK?
Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi), bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri, askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salıverilen vatandaşlarımız, belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da valilik/kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.
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Belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin şehirler arası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi) kullanılmak suretiyle mümkün olacaktır. İşi ile ilgili nedenini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirler arası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır."