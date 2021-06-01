Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Şehirler arası seyahat yasak mı? İşte en son bilgiler

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya daha önceden alınmış doktor randevusu olanlar ile kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan kişiler, bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş ve kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler, ÖSYM tarafından ilan edilen sınavlar ile merkezi düzeyde planlanan sınavlara katılacak olanlar, askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamudan günlük sözleşmeye davet yazısı olan ve ceza infaz kurumlarından salıverilen kişiler zorunlu hali bulunduğu kabul edilecek ve özel araçlarla seyahat edebilecek.