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Haber Giriş: 17 Mart 2021 - 17:54 | 

Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Özel araç ile iller arası seyahat yapılıyor mu? İşte detaylar

Özel araçla şehirler arası seyahat yasağı, 1 Mart'ta alınan normalleşme kararları ile beraber belli oldu. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu yasağının düşük ve orta riskli olan toplam 42 kentte tamamen kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli şehirlerde ise sadece pazar günü devam edeceğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgeye göre sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında şehirler arası seyahatlere ilişkin uygulamalara aynen devam edilecek. Seyahat kısıtlaması olanlar ise izin belgeleri alacak. İşte, özel araçla şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili bilgiler.

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Hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Yerinde karar döneminin başlamasının ardından seyahat yasağının durumu da belli oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, sokağa çıkma yasağı devam edecek illerde seyahat kısıtlamaları da devam edecek. Öte yandan yüksek ya da çok yüksek risk grubundaki illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşların ile 20 yaş altının şehirlerarası seyahatleri izin ile gerçekleşecek.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan karara göre, Hafta içi ülke genelinde, hafta sonu ise "düşük" ve "orta riskli" illerde 21.00-05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Düşük ve orta riskli illerde 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak.

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Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-14.00 arasında, 20 yaş altındakiler 14.00-18.00 arasında sokağa çıkabilecek.

Düşük, orta ve yüksek riskli illerde 07.00-19.00 arasında açık olacak yeme içme yerleri 19.00-21.00'de paket servisi/gel-al, 21.00-00.00'da ise sadece paket servis şeklinde hizmet verecek.

Risk gruplarına göre değişiklik gösterecek sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında şehirler arası seyahatlere ilişkin uygulamalara aynen devam edilecek. İllerin risk durumlarına göre sokağa çıkma yasağı ve seyahat kısıtlamasının durumları aşağıdaki gibi olacak;

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DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

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