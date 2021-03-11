Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Özel araç ile iller arası seyahat yapılıyor mu? İşte detaylar

Hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Yerinde karar döneminin başlamasının ardından seyahat yasağının durumu da belli oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, sokağa çıkma yasağı devam edecek illerde seyahat kısıtlamaları da devam edecek. Öte yandan yüksek ya da çok yüksek risk grubundaki illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşların ile 20 yaş altının şehirlerarası seyahatleri izin ile gerçekleşecek.