Şehirler arası seyahat yasağı var mı? İller arası seyahat yasağında son durum
Şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Yeni yasaklar ile ilgili geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. Bu açıklamanın ardından da İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Peki, şehirler arası seyahat yasağı var mı? İşte detaylar…
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Seyahat yasağının olup olmadığı araştırılıyor. Şehirler arası seyahat edecek olan vatandaşlar yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgeye göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye yönelik yeni tedbirler 20 Kasım Cuma saat 20.00'den geçerli olacak şekilde uygulanacak. Genelge içerisinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamalarının esas olduğu vurgulandı. İşte detaylar
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ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?
Genel bir yasak ile ilgili henüz açıklama yapılmadı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede ise şu açıklama yer aldı:
Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamalarının esas olduğu vurgulanan genelgeye göre, İçişleri Bakanlığına ait "e-Başvuru" ve "Alo 199" sistemleri üzerinden ya da valilik/kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecekler ise şöyle:
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"Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi), bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salıverilen."