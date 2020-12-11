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Hürriyet
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Haber Giriş: 11 Aralık 2020 - 11:31 | 

Şehirler arası seyahat yasağı var mı? İl dışına özel araçla seyahat etmek yasaklandı mı? Seyahat izin belgesi alma ekranı ve detaylar

Şehirler arası seyahat kısıtlaması Türkiye'nin koronavirüs gündeminde yer almaya devam ediyor. Seyahat izin belgesi başvuru şartları ve şehirler arası seyahat yasağına ilişkin detaylar belli oldu. 81 ile gönderilen İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, İl dışına çıkma yasağı, belirli koşulları sağlayan kişiler için muaf sayılacak. Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahatlere izin verilecek. Seyahat belgesi e-Devlet üzerinden ya da Alo 199 iletişim hattı üzerinden alınabilecek. İşte, ayrıntılar.

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Seyahat yasağı son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Artan vaka sayısının ardından hafta içi ve hafta sonu için getirilen sokağa çıkma yasağının ardından seyahat kısıtlaması gündeme geldi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede sokağa çıkma yasağıyla ilgili detaylara yer verildi. Genelgeye göre sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde zorunlu hallerde seyahat belgesi ile şehirler arası seyahatlere izin verilecek. Seyahat izin belgesi e devlet üzerinden T. C kimlik numarası bilgileri ile temin edilecek. Peki, şehirler arası seyahat yasağı var mı?? İşte, seyahat izin belgesi alma ekranı ve konuyla ilgili detaylar.

2ŞEHİRLER ARASI YASAK VAR MI
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ŞEHİRLER ARASI YASAK VAR MI?

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki getirilen sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm iş yerlerinin hafta içi saat 20.00'de kapanacağı ifade edilen genelgede, şunlar kaydedildi:"Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirler arası seyahatlere izin verilecektir.

3KİMLER MUAF OLACAK
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KİMLER MUAF OLACAK?

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi), bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri, askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salıverilen vatandaşlarımız, belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da valilik/kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

Belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin şehirler arası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi) kullanılmak suretiyle mümkün olacaktır. İşi ile ilgili nedenini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirler arası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır."

4SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR
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SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.

T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra açılan sistem üzerinden yeni başvuru linkine tıklayınız. Daha sonra açılan sekme üzerinden başvuru türünü ve belge türünü seçmeniz gerekiyor.



SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZDeğerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildiriliyor.

Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul ediliyor.

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