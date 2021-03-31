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Haber Giriş: 31 Mart 2021 - 02:14 | 

Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Hangi illerde seyahat yasağı olacak? İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge!

Şehirler arası seyahat yasağı milyonları ilgilendiren Kabine Toplantısı sonrası öne çıkan konulardan oldu. Tüm Türkiye'nin gözü kritik toplantının ardından Beştepe'de alınan kararlara çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir" ifadelerini kullandı. İstanbul, Ankara, İzmir dahil 58 il çok yüksek riskli 'kırmızı' kategoriye dönerken, seyahat yasağı olan illerde buna göre değişti. İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile gönderilen yeni genelge ile şehirler arası seyahat yasağı var mı? sorusu yanıt buldu. İşte, seyahat yasağı olan iller ve konuyla ilgili bilgiler.

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Hafta sonu ve hafta içi seyahat yasağı son gelişmeler ile gündeme geldi. Vaka sayısının artmasının ardından kırmızı renkli ilk sayısı 58'e yükseldi. Sokağa çıkma yasağı bu illerde cumartesi ve pazar geçerli olacak. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede seyahat yasağı ile ilgili şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına devam edileceği belirtildi. Seyahat yasağı sokağa çıkma yasağında belirleyici olacak.

2SEYAHAT YASAĞI VAR MI

SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak, bugün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda, 81 ilin valiliğine, Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi" konulu genelge gönderdi.

Genelgede seyahat yasağı ile ilgili şu ifadeler yer aldı;

Uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında daha önce illere gönderilen 'Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde' yer alan istisna/muafiyetler ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecek.

365 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI İÇİN SEYAHAT YASAĞI VAR MI

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI İÇİN SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

Çıkış, varış ve güzergah illerinde yüksek ya da çok yüksek risk grubundaki iller bulunması halinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı çocuklarımız/gençlerimizin şehirlerarası seyahatleri halihazırdaki uygulamadaki gibi izne tabi olup 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgemizle belirlenen esaslar çerçevesinde seyahat izin kurullarından seyahat izin belgesi düzenlenmesi uygulamasına devam edilecektir.

Çıkış, varış ve güzergah illerinde sadece düşük ve orta risk grubundaki illerin bulunması halinde ise bu yaş grubundaki vatandaşlarımızın şehirlerarası seyahatleri için izin alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Ayrıca 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir risk grubu ayrımı yapılmaksızın ve izne tabi olmaksızın şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.

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KIRMIZI KATEGORİLİ İLLER

Edirne, Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır, Zonguldak.

TURUNCU KATEGORİLİ İLLER

Manisa, Denizli, Burdur, Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Kars, Kırşehir

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SARI KATEGORİLİ İLLER

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Van, Hakkari

MAVİ KATEGORİ

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