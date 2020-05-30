Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kaldırılacak? Seyahat yasağının biteceği tarih genelgede açıklandı
Seyahat yasağı ne zaman bitecek? 15 ilde devam eden seyahat yasağının kaldırılacağı tarih Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından, İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili genelge yayınlandı. Genelgede, şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması hususlarının değerlendirildiği belirtildi. İşte, seyahat yasağının biteceği tarihle ilgili detaylar.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısı ardından milyonların merak etti bu soru yanıt buldu. İlk olarak 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan şehirler arası seyahat yasağı en son 15 şehre düşürülmüştü. İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilde şehirler arası yolculuk giriş çıkışları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile 1 Haziran'dan itibaren açılacak.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü’ndeki video konferans yöntemiyle son kez yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, normalleşme süreci kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. Erdoğan, "Şehirler arası seyahat kısıtlaması 1 Haziran'dan itibaren kaldırılmıştır. Olumsuz bir durum görmememiz halinde yeniden getirebiliriz. 1 Haziran itibariyle kamu personelleri iş başı yapacaklar. 65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlandırılmasını pazar günleri 14:00 saatleri arasında istisna kapmasında olması devam edecek" dedi
İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede şu ifadeler kullanıldı;
Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van illeri ile Zonguldak ili olmak üzere toplam 15 ildeki şehir giriş-çıkış kısıtlaması 31 Mayıs Pazar günü saat 24:00’dan sonra sonlandırılacak.
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65 YAŞ ÜZERİ SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?
65 yaş üstü vatandaşların seyahat izin belgesi başvuruları e-Devlet, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı Sistemi üzerinden yapılıyor. Düzenlenen “Seyahat İzin Belgesi” tek yön geçerli oluyor ve seyahat izin belgesi olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların, en az 30 gün boyunca gittikleri yerleşim yerinde kalmaları esas gerekiyor.
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Düzenlenen “Seyahat İzin Belgesi” tek yön geçerli olacak ve seyahat izin belgesi olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların, en az 30 gün boyunca gittikleri yerleşim yerinde kalmaları esas olacak.(65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde refakat eden kişiler 72 saat içinde geri dönebileceklerdir.)
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İzin belgesi kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşların bilgileri otomatik olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilecek. Kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takipleri yapılacak.