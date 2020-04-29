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Haber Giriş: 29 Nisan 2020 - 16:33,

Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Seyahat yasağı ne zaman kalkacak?

Şehirler arası seyahat yasağı devam ediyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde giriş çıkış kısıtlaması bulunuyor. Vatandaşlar büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ve Zonguldak iline seyahat izin belgesi alarak giriş ve çıkış yapabiliyorlar. Peki seyahat yasağı ne zaman kalkacak, şehirler arası yollar ne zaman açılacak?

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Şehirler arası seyahat yasağının ne zaman biteceği araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında önlemler alınmaya devam ediliyor. Bu önlemler arasında 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş-çıkış kısıtlaması da bulunuyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile 3 Nisan'dan itibaren 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde şehirler arası yolculuk yasaklandı. Son yapılan açıklamada yasağın uzatıldığı duyuruldu. İşte detaylar…

2ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR
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ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile 3 Nisan'dan itibaren 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde şehirler arası yolculuk yasaklandı. Daha sonra yapılan açıklamada 15 gün yasağın uzatıldığı açıklanmıştı. Yayınlanan son genelgeye göre şehirler arası yolculuk yasağı yeniden uzatıldı.
Genelgede, 03.04.2020 tarihli Bakanlık genelgesi ile Büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak ilinden kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışların 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24:00'e kadar kısıtlandığı/yasaklandığı, sürenin sona ereceğine hatırlardı. Ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgın hastalık tehdidi devam ettiği belirtilen yeni genelgede bu salgının/bulaşının halk sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma bakımından alınan tedbirlerin devam etmesine yönelik Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının yaptığı öneriler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda; büyükşehir statüsündeki illerde ve Zonguldak ilinde şehir giriş-çıkış sınırlaması/yasaklamasının devam etmesinin uygun olduğu kararlaştırıldığı belirtildi.

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Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak ili için; il sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24.00'den itibaren 15 günlük süre için geçici olarak durduruldu.

4KİMLER SEYAHAT İZİN BELGESİ ALABİLİR
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KİMLER SEYAHAT İZİN BELGESİ ALABİLİR?

İçişleri Bakanlığı, araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelgeyi valiliklere gönderdi. Uygulamaya ilişkin istisnalara yer verilen genelgede Seyahat İzin Belgesi alabilecek kişiler şu şekilde sıralandı:
"- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya önceden alınmış doktor randevusu, kontrolü olanlar.
- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar.
- Ölüm nedeni Kovit-19 olanlar hariç 4 kişiyi geçmemek şartıyla cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar.
- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.
- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.
- Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar.
- Ceza infaz kurumlarından salıverilenler
- Yurt dışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar."
- İzin belgesi özel araçlarda, yolcu sayısıyla sınırlı

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